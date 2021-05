Leseprobe „Ausgangspunkt: Selbsthass. Endstation: Selbstliebe.“ von Emilia Sophie Kamil

Christin zeigt in diesem Buch namens „Ausgangspunkt: Selbsthass. Endstation Selbstliebe. … Und plötzlich fühlte ich mich klug, stark, schön, mutig, glücklich und erfolgreich. Liebst du dich nie, wie du bist? Du kannst noch glücklicher sein, wenn…Tipps nicht nur für Mädchen und Frauen“ wie man mithilfe von verschiedenen Tipps und Tricks an sich selbst arbeiten kann, um den eigenen Selbsthass zu überwinden, an seinen Fehlern zu arbeiten und mit ihnen zu leben und dadurch am Ende mit sich selbst ins Reine zu kommen. Um anderen zu helfen, wie man Selbstliebe lernt, teilt die Autorin in diesem Buch ihre eigenen Erfahrungen mit und erzählt, wie diese sie beeinflusst haben. Dabei beschreibt sie außerdem, wie sie es geschafft hat, ihr toxisches Umfeld in eine der positiven Rückmeldungen umzuwandeln und wie das dazu geführt hat, dass sie ihr eigenes Selbstverständnis verbessern konnte.das Buch findet ihr hier: