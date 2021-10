Lerne, dich selbst zu lieben! – Ausgangspunkt: Selbsthass Endstation: Selbstliebe – Hörprobe

„…Und plötzlich fühlte ich mich klug, stark, schön, mutig, glücklich und erfolgreich.“



Wie fängt Selbstliebe an?

Was bedeutet es, sich selbst zu lieben? Und wie kann man sich selbst dazu „erziehen“?

Was bedeutet es, sich selbst zu lieben? Und wie kann man sich selbst dazu „erziehen"?

Du hast es sicherlich schon sehr oft an vielen Stellen gelesen, gehört oder gesagt bekommen: „Akzeptiere dich, wie du bist." oder „Lieb dich, wie du bist.". Diese sicherlich oft gut gemeinten Sätze stimmen allerdings meiner Meinung nach nur sehr bedingt und außerdem machen es sich die Menschen damit sehr leicht – zu leicht. Denn man sollte nicht alles an sich akzeptieren und nicht alles an sich toll finden. Bestimmte negative Eigenschaften, die man durch seine Kindheit oder Erziehung bekommen hat (also von den Eltern übernommen hat), sollte man nicht akzeptieren.Fang mit deinem Äußeren an: Schaue in den Spiegel und lächle dich mal an. Sehe dich ganz genau an, beobachte jedes einzelne Körperteil an dir. Nimm dich richtig wahr. Währenddessen wirst du feststellen, was du an dir magst und was nicht, was dir gut gefällt und was nicht. Das, was dir gut gefällt und das du magst, das lerne jetzt richtig lieben. Mustere es immer wieder im Spiegel und sei stolz darauf. Und sei Gott dankbar dafür, dass er dir so schöne Haare, einen so runden, knackigen Po, einen so straffen, wohlgeformten Busen, so schöne, volle Schenkel – oder was auch immer du an dir schön findest –, geschenkt hat. An dem, was dir nicht gefällt, arbeitest du wenn möglich. Wenn du beispielsweise einen deiner Meinung nach (zu) kleinen Busen hast, dann solltest du ihn meines Erachtens nach, so akzeptieren, wie er ist bzw. wie die Größe ist und dir stattdessen anschauen, was an ihm schön ist. Hast du vielleicht einen Busen, der sehr schön, gerade ist und nicht oder kaum hängt?