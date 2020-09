Irrationales Denken in Zeiten von Corona

Die Menschen sterben häufiger an Krebs und Herzkrankheiten, als an irgendwelchen anderen Krankheiten. Aber wir sehen nicht die Menschen, wie sie sich verbarrikadieren und Zucker, Chemikalien, Stress, Hormone usw. gänzlich aus ihrem Leben und ihren Lebensmitteln verbannen. Wenn man normalerweise sein Gehirn benutzen würde, etwas, was die Menschen selten tun, würde man zum jetzigen Wissenstand über Corona gelassener sein und sein Leben mit mehr Zuversicht bestreiten. Man sieht nun, wie schlimm es ist, den Menschen ihren Glauben an Gott, und schlimmer noch an sich selbst, wegzunehmen. Denn dieser Glaube besagt, „bleibe ruhig und vertrauensvoll mit dir. Alles wird gut sein“. Glaube zu haben, bedeutet nicht dastehen und nur beten, sondern, wie in diesem Fall des Coronavirus, vertrauensvoll die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um dich und die Gemeinschaft zu schützen; aber nicht in Angst, sondern in Zuversicht, dass es zu schaffen ist, dass du es zusammen mit der Gemeinschaft schaffen wirst. Ich sehe und lebe die Macht dieses Glaubens jeden Tag und besonders an Tagen, wie diesen.Anfang März 2020 machten Schüler aus einer Schule in Griesheim eine Klassenfahrt zum Skifahren nach Südtirol. Obwohl schon vorher Nachrichten kursierten, dass das Gebiet gefährlich sei, , entschied dennoch die Schulleitung, dass diese Fahrt gemacht werden soll. Und tatsächlich, einige Tage später wurde das Gebiet als Corona „Gefahrengebiet“ eingestuft. Nach der Rückkehr mussten alle Menschen, die dort waren, in Quarantäne. Die Schüler sollten 14 Tage zu Hause bleiben, bis die Inkubationszeit von 14 Tagen vorbei sei. Es wurde aber gesagt, von diesen Maßnahmen seien die Eltern nicht betroffen. Sie dürften ganz normal ausgehen und Kontakt mit Menschen haben.Vielleicht erkennst du schon in der Geschichte die Irrationalität. Wenn die Kinder in Quarantäne gehen müssen, bedeutet das, dass sie bereits infiziert sein könnten, bevor die Symptome sichtbar würden, und somit andere Menschen infizieren können. Logischerweise hätte dies bedeutet, dass sie auch ihre Eltern hätten infizieren können und da die Eltern weiter normalen Kontakt nach Außen pflegen durften, konnten auch sie andere Menschen infizieren. Was ist dann der Sinn, die Kinder zu Hause in Quarantäne zu lassen? Was ist der Sinn, die Lehrer in Quarantäne zu lassen, aber deren Kinder, die wiederum Kontakt mit anderen Schülern haben, frei in die Schule gehen zu lassen?Weltweit werden Millionen Menschen mit Influenza infiziert und davon sterben Tausende. Dennoch haben Menschen davor keine Angst, so wie vor dem Coronavirus, der bis jetzt Mitte März 2020 weniger Menschen im Vergleich infiziert und getötet hat.Auch die Hamsterkäufe, die bis zu diesem Zeitpunkt 10.03.20 nicht erforderlich waren, werden von Menschen stark und egoistisch getrieben, als ob man bald keine Supermärkte mehr haben wird.Das Corona Virus zeigt uns auch, dass der Mensch wenig vordenkt und stattdessen nur gewohnheitsmäßig und unreflektiert reagiert. Als die ersten Meldungen über die Krankheit bestätigt wurde, hätte man schon sofort handeln müssen und Maßnahmen ergreifen müssen. Aber nein, wir lasen in den Medien, wie die klügsten Köpfe uns versicherten, dass es so schlimm nicht sein wird. Sie begründeten ihre Meinung nicht nach dem Wissen, sondern nach deren Gefühlen, da es noch nicht viele Erkrankte gab. Als es dann doch immer mehr Erkrankte gab, änderten sie ihre Meinungen, aber ohne ausreichend Schutzmaßnahmen zu ergreifen.Heute hören wir Virologen, die sagen, die Situation sei weitgehend unter Kontrolle. Menschenkontakte müssten nicht eingeschränkt werden und paar Tage später behaupten sie das Gegenteil. Man hört 10 Experten und bekommt am Ende 20 Meinungen Das sind irrationale reaktionäre Handlungen und wenig Wissen.Deshalb lautet mein Apell: Nicht nur einfach alles aus den Medien hinnehmen, sondern den eigenen gesunden Menschenverstand einschalten. Verbunden mit Umsicht, Zuversicht und Vertrauen und der Empathie für deine Mitmenschen.Willst du mehr lesen? Dann kaufe das Buch „Coronavirus COVID-19 – Pass auf dich auf! Fakten statt Furcht!“ von Dantse DantseErhältlich hier bei indayi.de Und bei Amazon. Sowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen erhältlich.Folge uns auch auf Instagram und Facebook!Warnung:Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.