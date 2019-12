In Kontakt mit einer Welt der Wunder

Das Unterbewusstsein gibt fast alles wieder, das man tief und intensiv fühlt, denkt, fantasiert.Durch unser Unterbewusstsein sind wir in Kontakt mit der spirituellen Welt, einer Welt, wo alles möglich ist, wo es keine Zeit und keinen Raum gibt, eine Welt der Wunder.auch für Dinge, die andere Menschen um dich herum tun, manchmal sogar auch für gezielte „Angriffe“ oder Ansprachen Dritter über sehr große Distanzen. Es versucht dann das umzusetzen, was es empfangen hat, außer man erkennt es und wehrt es ab.Wenn du es schaffst, dir Zugang zum Unterbewusstsein eines anderen zu verschaffen, kannst du ihn steuern (seine Gedanken, sein Verhalten, seine Handlungen, seine Wünsche). Nach diesem Prinzip arbeiten die Werbebranche und die Industrie. Mit dieser Macht und Fähigkeit musst du sehr verantwortlich umgehen, versuchst du, jemandem etwas Schlechtes zu tun, so wird das langfristig immer dir selber Schaden zufügen.und gibt nur wieder, was man ihm suggeriert hat, in Form von Gedanken, Selbstgesprächen, Wünschen, Vorstellungen, Fantasien usw., was es empfangen und gespeichert hat – Erlebnisse und Erfahrungen – oder was es durch dein wiederholte Anfragen aus der nicht sichtbaren, der spirituellen Welt herausgeholt hat, um diese Anfragen zu erfüllen. Dein Unterbewusstsein ist eigentlich ein sehr treuer Freund. Es denkt immer, es tut dir etwas Gutes, wenn es dir deine Wünsche erfüllt, egal ob die Folgen für dich positiv oder negativ sind.Auch ein So-tun-als-ob beeindruckt das Unterbewusstsein. Wenn du so tust, als seist du krank, dann kannst du krank werden. Wenn du so tust, als seist du reich bist, erhöhst du die Chance, reich zu werden.Dantse Dantse aus: