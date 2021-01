In der Krise liegt immer auch die Chance für Neues – Positiv denken während der Pandemie // Spruch des Tages 13.01.2021

Die momentane Situation belastet viele und führt zu Stress und Angstzuständen. Dies kann uns noch angreifbarer für das Virus machen.



Warum kann Stress das Immunsystem schwächen?

Positives Denken trotz Pandemie?

Dem Stress den Kampf ansagen, aber wie?

Rede mit Menschen und bleibe in Kontakt so gut es geht

Ablenkung und Ruhe

Über den Autor:

Über den Verlag:

Stress bedeutet immer eine Belastung für den Körper, da diesem Vermittelt wird, dass er sich in einer Ausnahmesituation befindet und all seine Kräfte auf bestimmte Aspekte fokussieren muss. Das hält niemand auf Dauer durch. Gleichzeitig erhöht Stress die Oxidationsprozesse des Körpers und fördert Entzündungen. Dementsprechend wichtig ist es, dass wir auch in diesen Zeiten Wege finden positiv zu denken und diesen Stress loszuwerden.In erster Linie hilft uns dabei eine positive Grundeinstellung. Wenn wir jetzt nur noch die negativen Seiten betrachten landen wir in einer Teufelsspirale, die unsere psychische und physische Gesundheit stark beeinträchtigen wird. Stattdessen sollten wir versuchen die positiven Seiten hervorzuheben, auch wenn es schwer scheint. Nicht alles an dem letzten Jahr war schlecht. Viele hatten die Möglichkeit mal wieder mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, oder sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Es war eine Zeit der Entschleunigung in denen man auch Dinge tun konnte, die man lange vor sich hingeschoben hat. Vielen hat dieses Jahr auch geholfen sich wieder auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu besinnen und Dankbar zu sein für das, was man sonst nicht sehr wertschätzt: Gesundheit, Familie, ein Dach über dem Kopf…Stress loswerden – das ist immer leicht gesagt. Bereits unter normalen Umständen fällt es vielen schwer sich zu entspannen. Eine weltweite Pandemie mit einem tödlichen Virus ist da nicht unbedingt hilfreich. Deshalb können wir hier ein paar Tipps verraten, die euch dabei helfen können.Natürlich sollen wir uns gerade von sozialen Kontakten distanzieren. Das heißt aber nicht, dass wir sie aufgeben sollen. Es gibt so viele Möglichkeiten zu kommunizieren ohne sich physisch zu sehen: What’sApp, Skype, Zoom, Chats – es ist unglaublich wichtig, dass wir weiterhin mit anderen Menschen (zumindest digital) in Kontakt kommen und so auch jemanden haben mit dem wir über unsere Probleme reden können. Reden ist der beste Weg um Stress loszuwerden.In den Medien scheint es kaum ein anderes Thema als Corona zu geben. Das stresst und kann sich manchmal anfühlen, als würde man von einer Welle überrollt werden. Hier ist es wichtig sich ablenken zu können. Versuch doch mal ein neues Buch zu lesen oder nimm dir vor etwas zu lernen, dass du vorher nicht konntest wie eine neue Sprache oder ein Instrument. So nutzt du die frei gewordene Zeit ideal.Ergreife die richtigen Schutzmaßnahmen und halte die Hygieneregeln ein:Das Einhalten der Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen geben dir Halt, da du weißt, dass sie dich und deine liebsten schützen können. Gleichzeitig wirst du das Gefühl haben etwas Kontrolle wieder erlangt zu haben. Gegen das Virus selbst kannst du nichts machen, aber du kannst alles dafür tun, dass du weder dich selbst noch andere ansteckst.Das waren nur ein paar der Tipps wie man mit Stress umgehen kann. Wenn du mehr über das Thema und den Umgang mit Corona generell (auch durch deine Ernährung und generelle Lebensstil) erfahren willst haben wir dir das Buch aus dem die oben genannten Informationen stammen verlinkt.Erhältlich bei indayi.deundsowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen.Folge uns auch aufundDas Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner, hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Er ist Vater von fünf Kindern und die Art Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler nennt. Unkonventionell, frei in seiner Person und in seiner Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das er aber voll respektiert.Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich mit ihm verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten zusammen. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld, Verständnis zeigen uvm. andere Akzente, als in einer sogenannten „normalen“ Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coaching-Erfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein, das hat etwas Erfrischendes.Als erster Afrikaner, der in Deutschland einen Buchverlag gegründet hat (indayi edition) und als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher, die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln. Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, die aber Millionen von Menschen betreffen: zum Beispiel Homosexualität in Afrika, weibliche Beschneidung, Sexualität, Organhandel, Rassismus, psychische Störungen, sexueller Missbrauch uvm. Er schreibt und publiziert Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es seine Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher oder politischen Blog-Kommentare.Inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren gelernt hat, und aus seinen eigenen extremen Erfahrungen und Experimenten – wie z.B. der übertriebenen Aufnahme von Zucker, um die Wirkung auf die Psyche zu untersuchen – von wissenschaftlichen Studien und Forschungen und von Erfahrungen aus anderen Teilen der Welt, hilft er durch sein Coaching sehr erfolgreich Frauen, Männern und Kindern in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie und Liebe. Mit Dantse Dantse meistert man sein Leben!Sein unverwechselbarer Schreibstil ist sein Erkennungsmerkmal, geprägt von seiner afrikanischen und französischen Muttersprache, und wurde im Text erhalten und nur behutsam lektoriert.indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Erotik, Liebe, Erziehung, Gesundheit, Krebs und Ernährung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder- und Jugendbüchern.indayi editionRoßdörfer Str. 2664287 Darmstadtwww.indayi.de