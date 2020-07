Horror-Ereignisse: Wie können wir an Schicksalsschlägen wachsen?

Böse SchicksalsschlägeEin Motorradunfall, ein tödlicher Autounfall, ein Flugzeugabsturz, eine Scheidung…Was haben sie für einen Sinn und haben sie überhaupt einen Sinn, oder sind sie willkürlich? Haben sie eine Bedeutung für uns? Ist es Zufall, dass sie gerade uns widerfahren?Kann man trotzdem glücklich und gelassen durchs Leben gehen?Entspannt, gelassen, zuversicht-lich und erfolgreich durchs Leben gehen und ohne Angst und Sor-gen glücklich leben, so der Titel von Dantse Dantses Buch.Weiter schreibt er: So verwandelst du alle Dinge zu deinem Vorteil:Können Unglücksfälle sogar etwas Positives bergen?Unfälle, Niederlagen, Rückschläge, Ablehnung, Mobbing, Misserfolge, Scheitern, Krankheit, Ungerech-tigkeiten sollen dich nicht quälen. Sie ebnen den Weg zum Glück und tragen zu deinem Erfolg bei. Alles, was dir passiert, konkurriert nur zu deinem Wohlergehen, auch Pech und Unglück. Nichts ist gegen dich, al-les ist für dich.Stimmt das aber wirklich? Was passiert mit Horrorgeschichten, schweren Unfällen und Krankheiten? Führen sie auch zu unserem Wohlergehen? Und wenn ja: Wie denn?Jeder kennt diese Szenarien: Man hat zum Beispiel auf Grund einer nicht bestandenen Prüfung die Option alles noch einmal und besser, effektiver und detaillierter zu lernen. Dieses Gelernte bleibt wahrscheinlich länger im Gedächtnis. Oder man verpasst einen Zug, mit dem man vielleicht tödlich verunglückt wäre. Doch was ist, wenn man plötzlich querschnittsgelähmt ist oder den Lieblingsmenschen verliert? Was kann man dann für einen Sinn aus diesen Ereignissen herausziehen?Quelle: Dinge passieren nicht einfach so … Entspannt, gelassen, zuversichtlich und erfolgreich durchs Leben gehen und ohne Angst, Sorgen und Stress glücklich leben!Suchwörter: Schicksal, Schicksalsschläge, Unglück, Glück, positives Denken, Gelassenheit, an Schicksalsschlägen wachsen, Horror-Ereignisse, Horror-Geschichten, entspannt, gelassen, Sinn, Sorgen, Stress, Angst.Ratgeber-Coaching-Therapie?