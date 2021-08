Erreiche deine Ziele mit Dantselog – Hörprobe

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Was ist Dantselog?

Wie funktioniert das?

Dantselog ist eine Technik der strukturierten bewussten und kontrollierten Selbstanweisungen in speziellen Gesprächen mit sich, um ein bestimmtes gewolltes oder gewünschtes Ziel zu erreichen. Solche Selbstanweisungen gehen in Geist, Fleisch und Blut über und können Wunder hervorrufen.Bei Dantselog geht es immer um Lösungen. In Dantselogen lässt du zum Beispiel eine real bevorstehende oder auch aktuelle Situation im Kopf oder auf dem Papier in einer live-Theater ähnlichen Form mit den verschiedenen Akteuren entstehen. Dabei imitierst du, wie alles wirklich wäre. Du stellst dir vor, wie eine anstehende Verhandlung, Prüfung, Besprechung, Vorstellung, Verkaufsaktion verlaufen wird. So skizzierst du Wege und Lösungen, um deine Ziele erfolgreich zu erreichen.Die „magische" Erfolgsformel:„Alles und alle um mich herum und in mir tragen dazu bei, dass ich mein Ziel erfolgreich erreiche und glücklich bin. So war es immer gewesen, so ist es immer geplant worden, auch diesmal wird es so sein, so wird es geschehen, so ist es geschehen, so sei es. Danke!"Dieses Gesetz spricht du mit lachender oder lächelnder Freude: Du bist dankbar dafür, dass du dieses Gesetz aufsagen darfst. Alles was dir passiert, auch Unglück und Pech, konkurrieren zu deinem Wohlergehen, jetzt oder später. Dieses Gesetz ist die Wahrheit, kein anderes Gesetz kann dieses göttliche Gesetz ersetzen oder verändern. Diese Formel ist das A und O für deinen Erfolg. Du sollst daran fest glauben und festhalten. Dabei ist es egal was passiert, weil dieses Gesetz die Wahrheit ist. Sogar deine Feinde helfen dir, dein Ziel zu erreichen, ohne es zu wissen.Jedes Mal, wenn du unsicher bist, wenn du zweifelst, wenn etwas dir Angst und Sorge macht, etc. sage dir einfach dieses Erfolgsgesetz auf und glaube fest daran und du wirst sehen, was mit dir passiert.