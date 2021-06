Eine unfassbare Verschwörung – Zukunft versus Freiheit, Leukämie versus Hypnose

Der früh pensionierte Alfreud lebt in Solgne bei Metz in Frankreich. Täglich muss er in Boulevardzeitungen Meldungen über das traurige Leben der Rentner lesen, die vom Brot aus den Mülltonnen der Supermärkte leben müssen. In der gleichen Zeit pendelt sein Zwillingsbruder Alfred zwischen Äthiopien und Jamaica. Er meldet optimistische Zahlen, die er durch ihr gemeinsames Talent, das Hypnotisieren, gewirtschaftet hat. Wenn er anruft, spricht er nur noch von Gold, amerikanische Dollars, Immobilien und Aktienkursen usw. sowie von seinem Traum, bald so reich wie die Königin von Saba zu werden.