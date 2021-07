Duft der Liebe – SO fühlst du dich WUNDERSCHÖN!

Gesunde Körperpflege ist so wichtig! Allerdings geht sie leider im Alltag oft unter. Viele Frauen wissen auch gar nicht, wie sie richtig geht, obwohl sie einen enormen Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden hat! In dieser Hörprobe von „Duft der Liebe“ aus dem Buch „unD glücklich“ von Lina Emanuel bekommst du praktische Tipps und Tricks, wie du deinen Körper wunderschön pflegen kannst!Liebe kennt und hat keine Hautfarbe, Sprache, Geschlecht oder Lebensart, aber sie hat einen Geruch, den Duft der Liebe, denn du kannst nach der Liebe riechen, du kannst sie tatsächlich riechen, so schreibt Dantse Dantse in „Dantses Schatzkeller – Die kleinen großen Weisheiten für ein glückliches Leben.“ Unsere Nase hat den richtigen Riecher und entscheidet mit, wen wir sympathisch finden, wen wir lieben und mit wem wir Sex haben wollen. Eine Pflege von Kopf bis Fuß kann uns nicht nur helfen, gut zu riechen, sondern auch, uns gesund, glücklich, selbstbewusst und stolz auf unseren Körper zu machen. Vielleicht sagst du dir, dass das doch selbstverständlich ist, aber das „Wie und Was“ ist sehr entscheidend.