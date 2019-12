Du kannst dir selbst Ratschläge geben

So wie du deinem Freund Ratschläge gibst und ihm sagst dies oder das zu tun, genauso kannst du es auch mit dir selbst tun, dich selbst zu etwas auffordern, dich selbst aufmuntern, dir selbst etwas Schönes sagen oder schenken, dich selbst loben, kritisieren und viel mehr.Ich habe Einfluss auf meine Stimmung, auf meine Befindlichkeit, meine Einstellung. Dieser Einfluss kann positiv oder negativ sein.Muster von negativen oder positiven Selbstgesprächen beginnen oft in der Kindheit und werden mit Erlebnissen im Beruf, im Privatleben, in der Gesellschaft usw. das ganze Leben lang weiter geformt.wie die von den Universitäten Bamberg und Wien, durchgeführt von den Psychologen Dietrich Dörner und Ralph Reimann. Sie gaben 17 Probanden eine Konstruktionsaufgabe mit 60 Fragen, die jeder alleine in 100 Minuten lösen sollte und beobachteten sie dabei per Video.. Dabei stellten diese sich laut denkend die Frage, wie sie die Aufgaben lösen könnten. Das Selbstgespräch führte in diesem Fall zu mehr Erfolg.Leistung zu steigern, Stress und Frustrationen abzubauen, Aggressionen zu reduzieren, Lösungen zu finden, (eigene) Fehler zu erkennen, Situationen besser zu verstehen, Dinge differenzierter zu sehen, einsichtiger zu sein, mutiger und selbstbewusster zu werden, Heilungsprozesse von Krankheiten zu unterstützen und viel mehr.Dantse Dantse aus: