Diese Dinge bescheren dir Albträume und du merkst es nicht mal! – Glücksräuber

Darum ist das Buch über Glücksräuber von Dantse Dantse einzigartig:



Erkenne deine wahren Glücksräuber im Alltag und werde glücklicher!!

Viele Bücher, die vom Glücklichsein handeln und von den Ursachen, die dazu führen, dass man unglücklich ist, wiederholen immer wieder die gleichen Themen und beschreiben sie auch immer nur so, wie es gut klingt und wie Menschen es gerne hören wollen… Das ist jedoch nicht immer das, was dem Menschen hilft! Denn die Wahrheit ist, dass viele diese Bücher lesen und dennoch nicht das Glück finden, obwohl sie alles tun, was in diesen Büchern beschrieben ist. Doch dieses Buch ist anders!In diesem neuen Buch reden wir nun über offene Tabus, reale Fakten, die Menschen im direkten Alltag praktisch unglücklich machen, gegenüber denen wir aber lieber die Augen verschließen.Entferne die kleinen Raubtiere und befreie dich!!Oft unerkannte Glücksräuber sind zum Beispiel…… Der Wecker… Fremdbestimmung… Cola, Pizza, etc.… Der Druck, immer glücklich zu sein… Die Zeitung am Morgen…Und viele mehr!!Diese Kapitel erwarten dich unter Anderem in diesem interessanten Ratgeber:1 – Falsches Denkmuster: Gewohnheitstier2 – In der Vergangenheit hängen bleiben3 – Negative Botschaften und Selbstgespräche, Schuldzuweisungen und Kontrolle4 – Vermeidung und Aufschieben, Anschuldigungen und niedriges Selbstwertgefühl