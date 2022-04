Die weißen, stillen Gefahren in deinem Essen! Isst du sie, wirst du schwächer!

Lass dich nicht von ihrer weißen und unschuldigen Farbe täuschen!

Indayi stellt vor: Die Weißen Stillen Killer – von Dantse Dantse

Dieses Buch bietet dir:

Sie sind weiß, sehen unschuldig aus, doch sie bringen Krankheit und den Tod. Indayi lädt dich dazu ein, deine Meinung – und auch dein Wissen – über die Fehler in unserer Ernährung zu erweitern. Achte auf deinen Konsum von Milch, Zucker, Mehl und Salz!Das neuste Buch von Dantse Dantse, unserem erfolgreichem Autor, Verleger, und Lifestyle Coach mit über 120 Büchern, ist endlich da: „Die Weißen Stillen Killer“. Dantse Dantse, der auch Ernährungsexperte ist, zeigt dir in über 400 Seiten, welche Gifte sich in unserer alltäglichen Nahrung, wie Milch, Zucker, Mehl, und Salz (und in deren Produkten), befinden. Ohne sie lebst du länger, gesünder und fühlst dich auch jünger.– Einsicht auf die meist gemachten Fehler in der Ernährung– Wie du deine Lebensweise optimieren kannst in dem du nur auf Produktgruppen verzichtest– Wie diese Produkte hergestellt werden und wie die Industrie dabei die menschliche Gesundheit missachtet– Welche Produkte du meiden solltest– Wie Milch, Zucker, Mehl, und Salz deinem Körper und deiner Psyche schaden