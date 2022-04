Die Krebsfabrik an deinem Arbeitsplatz

Millionen Arbeiter und Angestellte in Deutschland sind täglich krebserregenden Stoffen ausgesetzt!

Jährlich sterben in Deutschland ca. 240.000 Menschen an Krebserkrankungen

Medizinische Sicherung der Krebserkrankung

Nachweis der Kanzerogenität des Gefahrstoffs

Gefahrstoff muss über bestimmten Zeitraum am Arbeitsplatz vorhanden gewesen sein

Quantitativer Nachweis des kanzerogenen Arbeitsstoffes: Welcher Menge war die erkrankte Person ausgesetzt?

Expositionszeit und Latenzzeit müssen den Erfahrungen mit dem vorliegenden Schadstoff entsprechen, ebenso die Art des Krebsleidens

Berücksichtigung des Alters des Patienten

Berücksichtigung der Zusammenwirkung weiterer begünstigender beruflicher Faktoren der Krebsentstehung

sowie außerberufliche Faktoren: Rauchen, Alkohol, Ernährung

Folgende Stoffe verursachen beruflich bedingte Krebserkrankungen:





Asbest: ca. 74 % aller Fälle. Krebs der Bronchien, der Lungen, des Brustfells, des Kehlkopfes und des Bauchfells

Quarzstaub: Krebs der Bronchien (Lungenkrebs)

Benzol: Blutkrebs, Krebs des lymphatischen Systems

Eichen-/Buchenholzstaub: Krebs der inneren Nase

Chrom VI und seine Verbindungen: Krebs der Bronchien, der Nase, der oberen Atemwege, Kehlkopfkrebs

Ruß, Rohparaffin, Teer, Anthracen, Steinkohlenteer, Pech: Haut-, Lungen-, Blasenkrebs

Nickel und seine Verbindungen: Krebs der Bronchien, des Kehlkopfes, der Nase

Arsen und seine Verbindungen: Krebs der Bronchien, der oberen Atemwege, der Haut

Eisenoxid: Lungenkrebs

Kieselerde (Quarzstaub): Lungenkrebs, Krebs der Speiseröhre

Mineralöle: Hautkrebs

Cadmium (Rauch und Staub): Lungenkrebs

sowie UV-Strahlung (natürlich – Sonne – und künstlich): Hautkrebs, Lippenkrebs

uvm.

Hunderttausende von Menschen erkranken und sterben in Europa jährlich an Krebs. Um Grenzwerte festzulegen, die die Arbeiter vor krebserregenden Stoffen schützen sollen, setzen Politiker und die EU meistens auf Studien und Analysen von. Von Neutralität kann also keine Rede sein! Dies führt dazu, dass eine schnelle und effektive Bekämpfung von Krebs am Arbeitsplatz nicht vorwärtskommt. Und so steigt die Zahl der Krebserkrankungen immer weiter.Krebs durch Arbeit ist eine verheimlichte und heruntergespielte Gefahr, die aber immer größer wird. Tatsächlich erkranken sehr viele Beschäftigte an berufsbedingtem Krebs. Schließlich finden sich Krebs erzeugende Stoffe an vielen Arbeitsplätzen. Obgleich in der Industrie, im Handwerk und in der Landwirtschaft. Allerdings gibt es eine große Differenz zwischen den tatsächlich berufsbedingten Krebserkrankungen und den relativ wenigen offiziell anerkannten Fällen.Für die Mehrzahl aller Krebserkrankungen sind äußerliche Einflüsse verantwortlich. Der Anteilbeträgt „offiziell“ schließlich etwa 4–10 %. Die Dunkelziffer ist jedoch viel höher. Ich habe von einigen Expertengehört. Das Problem liegt darin, dass es nicht ganz einfach ist, die Kriterien für eine berufsbedingte Krankheit zu erfüllen. Die Versicherungen und die Industrie haben natürlich ein großes Interesse daran, so wenige Fälle wie möglich als Berufserkrankung anzuerkennen. Deswegen versuchen sie, die Bedingungen für eine Anerkennung so schwierig wie möglich zu gestalten, obwohl mehr als die Hälfte aller Todesfälle durch Berufskrankheiten auf Krebserkrankungen zurückzuführen sind.Der „offizielle“ Anteil von Krebserkrankungen an anerkannten Berufskrankheiten stieg von 0,7 % im Jahr 1978 aufIn diese Statistik fließen jedoch nur dieberufsbedingten Krebserkrankungen. Das bedeutet, dass die tatsächlichen Zahlen noch viel höher sein könnten.Die, um eine Krebserkrankung als Berufskrankheit anzuerkennen, führen dazu, dass nur wenige Krebserkrankungen am Arbeitsplatz erfasst werden. Beispiele für diese Voraussetzungen sind:Viele Chemikalien können krebserregend, aber als solche noch nicht anerkannt sein. Schließlich können auch die Reaktionen mehrerer verschiedener Chemikalien untereinander zu Krebs führen. Auch wenn die einzelnen Stoffe unterhalb der Grenzwerte liegen oder gar nicht krebserregend sind.Bis 1991 erkrankten die meisten Menschen im Beruf aufgrund vonAb 1991 daran, dass sie ionisierender Strahlung, genauer gesagtausgesetzt waren.Lies mehr darüber in „Die verkrebste Generation – Hilfe, der Wohlstand bringt mich um!“ Band 2 von Dantse Dantse auf indayi.de