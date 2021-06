Deutschland in der ersten Hitzewelle 2021. – Spruch des Tages 21.06.

Es scheint, als hätte der Sommer endlich auch Deutschland erreicht. Nach dem diversen hin und her, dass die Deutschen diesen April und Mai ertragen mussten, können sie sich jetzt an den heißen Temperaturen und an den langen Sonnenstunden ergötzen. Da sich auch die Lage der Pandemie einzudämmen scheint, werden der Bevölkerung nun auch nach und nach mehr Freiheiten geboten, um den Sommer auch richtig genießen zu können. Viele Reisebeschränkungen fallen nun weg und das öffentliche Leben nimmt langsam wieder seinen normalen Lauf ein. Selbst die Fitnessstudios durften nun auch vielerorts wieder öffnen und werden selbstverständlich von zahlreichen Besuchern frequentiert.