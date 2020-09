Der Weg zum Erfolg/Videobeitrag

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Unsere Handlungen, Reaktionen, Motivationen, Meinungen, Verhaltensweisen sowie die Meinungen anderer über uns, eben all das, was bedeutend unser Leben verändert und kennzeichnet, wird oft von Umständen und kleinen unbedeutenden und unbeachteten Details beeinflusst oder verursacht, die auf den ersten Blick keinen Zusammenhang erkennen lassen – und wir reagieren unbewusst sehr empfindlich auf diese Einflüsse.Dieses Buch wird nicht für Personen empfohlen, die Angst vor Veränderungen haben und diese Angst nicht ablegen wollen.Wenn dieses Buch deine Sorgen, Ängste und Unsicherheiten nicht beseitigt, dann hattest du gar keine. Wenn es dich nicht stärker, zuversichtlicher und selbstbewusster macht und dein Selbstvertrauen nicht stärkt, dann bist du schon vollkommen okay.Zufälle existieren nur für Blinde und Unwissende. Alles, was dir passiert (ob gut oder schlecht), wirkt immer, wirklich immer, darauf hin, dass wir unser Ziel erfolgreich und glücklich erreichen.„Ich habe in meiner Karriere mehr als 9.000 Schüsse verschossen. Ich habe fast 300 Spiele verloren. Sechsundzwanzig Mal hatte ich den Siegerschuss des Spiels, und ich habe es vermasselt. Ich habe immer und immer wieder in meinem Leben versagt. Und deshalb schaffe ich es, zu gewinnen.“ Michael Jordan, einer der besten Basketballspieler aller Zeiten.Das wichtige Buch für Momente, in denen du dich allein und unglücklich fühlst, für Zeiten, in denen du an dir selbst zweifelst, für Zeiten, in denen alles schiefläuft und Misserfolg auf Misserfolg folgt. Für Momente, wenn du Motivation und Inspiration brauchst, wenn du Bestätigung für deinen Weg bekommen willst, obwohl alle und alles gegen dich spricht, wenn dein Selbstbewusstsein leidet und für Momente, in denen du Angst hast und dir Sorgen machst.Diese wahren Geschichten, die wirklich so passiert sind, wie in diesem Buch erzählt, zeigen dir, dass Dinge nicht einfach so passieren und meist alles, was dir passiert, im Nachhinein positiv für dich ist, wenn du genau hinschaust. Du solltest dein Leben einfach gelassen leben und die Dinge geschehen lassen. Dann wirst du sehen, wie Wunder und Kräfte, die du nicht beeinflussen kannst, über welche du keine Macht hast, dein Leben positiv und erfolgreich regieren und lenken werden. Du brauchst nur noch zu folgen und wirst ein entspanntes und glückliches Leben führen, ohne Angst, ohne Sorge, ohne Kampf.Alles, was dir passiert, auch Unglück und Pech, wirken zu deinem Wohlergehen, jetzt oder später.Wie werde ich erfolgreich? Erfahre mehr in Tabou B.B. Braun’s Ratgeber „Endlich am Ziel: die geniale Therapie“.Erhältlich hier bei indayi.de Und bei Amazon Sowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen erhältlich. Als Printversion oder eBook erhältlich.Folge uns auch auf Instagram und Facebook!Warnung:Das Lesen der Bücher von Tabou B.B. Braun kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.