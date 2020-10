Der Kampf gegen das Coronavirus – Vorbeugungsmaßnahmen und Genesung

Lese hier einen Ausschnitt aus „GUT GERÜSTET GEGEN COVID-19! Das Immunsystem kann sich erfolgreich natürlich wehren mit diesen Power-Küchenkräutern und Gewürzen ohne Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel - wie in Afrika“ von Dantse Dantse.Das Buch ist bald auf unserer Homepage und Amazon erhältlich!Was ist der beste Weg COVID-19 vorzubeugen? Die Massentestung?Die beste Heilung ist die Vorbeugung; das bedeutet, erst gar nicht infiziert zu werden.Der beste Weg ist die Prävention und alles zu tun, dass sich die Krankheit nicht verbreitet. Der beste Weg ein Virus zu bekämpfen besteht darin, Infektionen zu verhindern. Geeignete Maßnahmen, wie soziale Isolation und Distanz, Quarantäne, Immunstärkung sind gute und richtige Möglichkeiten.Massentestung ist von allen Maßnahmen der bessere Weg, wenn es noch keine Impfung gibt.Wenn ich mich mit dem Coronavirus infiziert habe, kann ich mich wieder gut davon erholen?Selbstverständlich. Die meisten Patienten erholen sich. Die überwiegende Mehrheit der Menschen mit Coronavirus-Infektion überlebt und wird geheilt.Wann kann ich sagen, dass ich von einer Coronavirus -Infektion geheilt bin?Nach dem jetzigen Wissensstand geht man davon aus, dass wenn ein Mensch nach Tagen keine Symptome mehr aufweist und zwei aufeinanderfolgende negative Tests im Abstand von mindestens einem Tag bestanden hat dieser geheilt ist.Wie lange dauert es, bis ich wieder gesund bin?„Es kann bis zu sechs Wochen dauern, um sich von dieser Krankheit zu erholen (…). Menschen, die an einer sehr schweren Vorerkrankung bzw. Verlaufsform leiden, können Monate brauchen, um sich von der Krankheit zu erholen.", so sagt Dr. Michael Ryan von der Weltgesundheitsorganisation.Wie sollte man mit Isolationsräumen verfahren?Alle Oberflächen des Isolationsbereichs (Böden, Bett, Geländer, Beistelltische, Infusionsständer usw.) sollten mit Desinfektionsmittel abgewischt werden.Warte ca. 30 Minuten, solange bis es trocken ist, dann lasse Luft herein.Gibt es Menschen, die nicht kontaminiert werden können?Das Virus ist zu neu und es gibt noch wenige Studien darüber. Deswegen sollte man zum eigenen Schutz zuerst davon ausgehen, dass jeder sich infizieren kann und somit Vorbeugemaßnahmen ergreifen. So steht man immer auf der sicheren Seite.Warnung:Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.