Der Egoismus der Pandemie// Spruch des Tages 27.01.21

Denkt nicht nur an euch!



Die momentane Corona-Pandemie stellt uns alle vor Herausforderungen. Wir erleben Einschränkungen, Rückschläge und Frustrationen – nicht all zu selten wird diese Frustration durch das Verhalten anderer Menschen ausgelöst. Täglich bekommen wir mit, sei es persönlich oder über die Medien, wie sich viele Menschen daneben verhalten und scheinbar versuchen diese Zeit so egoistisch wie möglich zu überleben.



Hamsterkäufe und Co.:



Partys und unerlaubte Treffen:

Denkt an eure Mitmenschen!

Bereits vor dem ersten Lockdown wurde eins deutlich: Klopapier gehört anscheinend zu den neuen Luxusartikeln. In Scharen haben sich Menschen in den Supermärkten versammelt um sich um die Klopapierrollen zu prügeln. Aber nicht nur das weiße Papier war heiß begehrt auch Nudeln, Konserven und Trockenhefe schienen plötzlich Mangelware zu sein. Das alles zu einem Zeitpunkt, an dem die Lieferketten gesichert waren und sich niemand hätte Sorgen machen müssen. Erst durch das egoistische Einkaufsverhalten von anderen Menschen wurde es zu einem Problem und verstärkte die Ängste von der Bevölkerung vor der Pandemie.Noch drastischer jedoch waren die Hamsterkäufe von Masken und Desinfektionsmitteln, die an anderer Stelle so viel besser gebraucht worden wären.Viele Menschen scheinen die Maßnahmen der Politik recht frei für sich persönlich auszulegen. Konstant hört man, trotz Pandemie, von Feten, die aufgelöst werden müssen, weil zu viele Menschen auf zu kleinem Raum zusammen gefeiert haben. Und da gibt es keinen Unterschied zwischen jung oder alt. Das Problem dabei: Solche Aktionen gefährden nicht nur eure Mitmenschen, sondern belasten das Gesundheitssystem, bringen euch selbst in Gefahr und führen dazu, dass immer weitere Maßnahmen verhangen werden müssen.Deswegen können wir hier nur noch einmal sagen: Denkt in dieser Pandemie an eure Mitmenschen. Natürlich mag keiner sich selbst einschränken und wir alle vermissen es mit Freunde und Familie etwas zu machen und diese in den Arm zu nehmen. Aber wir müssen auch alle bedenken, warum wir das machen. Wir schränken uns ein, um andere Menschen schützen zu können. Jede verhinderte Infektion bedeutet ein Intensivbett weniger das betreut werden muss, was wiederum dazu führt, dass die kritischen Fälle mehr Aufmerksamkeit bekommen können. Bei der schieren Masse an Zahlen, die auf uns herunterprasseln fällt es uns häufig schwer daran zu denken, aber hinter jeder Zahl steckt ein Mensch. Ein Mensch der krank ist und Familie hat. Dieser Mensch könnte deine Mutter sein, dein Vater, deine Schwester, dein Bruder, deine Tante, dein Onkel, deine Oma, dein Opa, dein bester Freund, deine beste Freundin, deine Tochter, dein Sohn –Niemand will euch etwas Böses. Die Regierung will uns nicht ruhig stellen mit den Maßnahmen oder unterdrücken. Sie wollen genauso sehr wie wir, dass diese Pandemie endet. Je solidarischer und sozialer wir uns verhalten desto schneller sind wir aus der Misere raus. 