Depressionen in der Schwangerschaft - Auswirkungen auf das Kind

Ernährung, Medikamente und andere äußere Einflüsse können schädlich seinEs ist schon lange bekannt, dass das Baby durch schlechte Ernährung der Mutter, durch Krankheiten der Mutter, durch Medikamente und andere äußerliche Dinge beeinflusst, sogar geschädigt werden kann.Was viele unterschätzen: Auch Depressionen können einen sehr negativen Einfluss auf das noch ungeborene Kind haben.Viele unterschätzen die Auswirkungen von Depressionen und Stress während der Schwangerschaft der Mutter auf das KindUnd gegen Depressionen in der Schwangerschaft ist es manchmal schwierig etwas zu tun: Natürlich helfen kleine Tipps und Tricks wie beispielsweise das Führen eines positiven Tagebuchs, in das man alle schönen Dinge reinschreibt, ausgiebige Waldspaziergänge, Sport, allgemein Bewegung, das Nachgehen von Hobbies sowie das Reden mit guten Freund*innen, aber letzten Endes braucht man im Falle einer ausgewachsenen Depression professionelle Hilfe.Inwiefern Stress in der Schwangerschaft sowohl für die Mutter als auch für das Kind schädlich sind, was Stress auslösen kann und was man dagegen tun kann, erfährst du in diesem Ratgeber.