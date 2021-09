Corona- Auswirkungen // Spruch des Tages 10.09.21

Wie schlimm sind die Auswirkungen wirklich?



Wie schlimm die psychischen Auswirkungen von Corona wirklich sind erfahren wir mit der Zeit. Viele Menschen fühlen sich einsam. Die ganze Situation schlägt auf die mentale Gesundheit an. Single's sind nach wie vor alleine. Viele Paare sind mit ihren Kindern an der Grenze und versuchen sich durchzuschlagen. Gerade Eltern waren mit dem Home-schooling überfordert. Kinder und Teenager haben Schwierigkeiten beim lernen gehabt, da das gewohnte Umfeld nicht gegeben war. Ihnen wurde teilweise ihre Kindheit genommen, da sie diese verlorene Zeit nicht wieder rückgängig machen können.Als Elternteil sollte man das bestmögliche aus jeder Situation machen und diese so gut wie möglich nutzen. Man sollte mit den Kindern raus in die Natur oder gute Tagestrips planen, wenn man schon nicht in den Urlaub kann. Ebenfalls sollte man versuchen Abwechslung in die Aktivitäten zu bringen. Die Kinder tragen eine große Last mit sich, da sie noch nicht viel über das Thema verstehen oder auch dabei sind, die vergangenen Monate auf ihrer Art und Weise zu verarbeiten. Um ihnen das ganze so einfach wie möglich zu machen, sollte man ihnen das Gefühl von Schutz und Geborgenheit geben. Die Pandemie und das Virus werden noch eine Zeitlang ein Thema bleiben aber man sollte versuchen jede freie Minute in der das Wort " Corona" nicht fällt auszunutzen und was schönes zu unternehmen.Jungen Teenagern wird geraten sich ein Hobby oder eine anderen Beschäftigung zu suchen, die auch in der Corona -Pandemie machbar ist. Ein neues Hobby ist immer eine gute Idee. Vielleicht kommt ein verstecktes Talent zum Vorschein oder eine neue Geschäftsidee entwickelt sich dadurch.