Buchvorstellung Lina Emanuel „UnD Glücklich“

Mit der DantseLogik hat sie etwas erreicht, dass für sie unmöglich erschien. Sie wird Buchautorin und Projektleiterin, zudem beginnt sie ein Studium mit über 40 Jahren. Nebenbei meistert sie die Aufgaben einer alleinerziehenden Mutter mit Vollzeitberuf. Und sie ist sich sicher, dass es noch viel weiter geht. Wie sie all dies erreichen durfte, dass verrät sie in dieser beeindruckenden Ausgabe.Dieser Band ist das Folgewerk ihres ersten Buches „Es geht also doch“. Theoretisches Wissen und praktische Tipps in den Bereichen positive Transformation, weibliche Werte, Beruf und Karriere, Familie, Sexualität, Körper und Seelenpflege, Liebe- und Partnerschaft, Glaube und Glücklichsein machen diesen Ratgeber vollkommen und bieten Hilfe, Begleitung und innovative Lösungsideen für alle tagtäglichen Anforderungen, Aufgaben und Interessen einer Frau.Interesse?