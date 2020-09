Buchverlosung „Dinge passieren nicht einfach so“

In unserer Buchverlosung gibt es fünf Exemplare des Buches „Dinge passieren nicht einfach so“ von Dantse Dantse zu gewinnen.Unfälle, Niederlagen, Ablehnung, Mobbing, Rassismus, Scheitern, Krankheit sollen dich nicht quälen. Denn sie ebnen den Weg zum Glück und tragen zu deinem Erfolg bei!Das beste einfachste und spannendste Therapiebuch überhaupt! Weil dieses Buch dein Leben grundlegend verändert und dich glücklich macht!Du möchtest ein Exemplar ergattern? Dann nimm jetzt teil und gewinne!1. Folge unserem Verlag auf Facebook ( https://www.facebook.com/Verlagindayiedition/ ) bei Instagram (indayi_edition) oder Twitter ( https://twitter.com/indayi_edition/ ).2. Beantworte zusätzlich hier auf Lovelybooks die folgende Frage: In welchem Jahr wurde der indayi edition Verlag gegründet?Den Link zur Buchverlosung findest du hier! Die Teilnahmebedingungen findest du auf der Website von Lovelybooks.Einen aktuellen Beitrag zum Buch findest du hier , außerdem gibt es einen Buchtrailer zum Roman!Unser Verlag veröffentlicht alles, was Menschen betrifft, berührt und bewegt. Die Bücher heben sich durch ihren afrikanischen Touch von der Masse ab. Sie sind eine echte Bereicherung für die Buchlandschaft. Sie helfen Probleme in den verschiedensten Bereichen zu lösen wie Sexualität und Liebe, Gesundheit, Erziehung, Glücklichsein. Dabei ist die afrikanisch inspirierte Buchserie über Gesundheit und Ernährung ein Riesenerfolg und ein Gewinn für jeden Leser. Außerdem veröffentlichen wir Romane und Kinderbücher.Warnung:Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.