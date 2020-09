20 Gründe, die dazu führen, dass die Lust stirbt

Verschiedene Gründe können dazu führen, dass die Lust in einer Beziehung stirbt. Hier folgen die 20 Wichtigsten:1. Schlechte Ernährung tötet die LustDie Ernährung ist der allererste und größte Feind der Libido. Ein übersäuerter Körper führt irgendwann zu Erektionsschwäche, trockener Scheide, Impotenz und Lustlosigkeit.2. Die sexuelle Treue oder die sexuelle Monogamie sind Lust-KillerNicht die Untreue zerstört das Sexleben, sondern falsch verstandene Treue. ,,Sex mit jemand anderem“ UNTREUE zu nennen, ist falsch.3. Liebe und Sex vereinenSie zu vereinen kann die Lust töten. Sex haben bedeutet nicht, dass man liebt, und man kann lieben, ohne Sex zu haben. Sex und Liebe zu liieren ist ein Fehler.4. Verlust der WeiblichkeitEin Verlust der Weiblichkeit wirkt sich negativ auf die Sexualität der Frau selbst und auch auf die des Mannes aus.5. GeschlechtsformenEs kommt nicht auf die Größe an oder darauf, wie er aussieht –oder vielleicht doch? Tatsächlich betrachten wir die sexuellen Organe des Partners sehr genau, auch wenn vielleicht unbewusst.6. Versagensangst, Potenz- und ErektionsstörungenPotenzstörungen sind schwerwiegende Gründe, warum die Lust stirbt. Sie schlagen auf zwei Ebenen zu: körperlich (Penisschlaffheit, Frau wird nicht feucht…) und psychisch (Scham, Druck…).7. Minderwertigkeitskomplexe, Selbstliebe und KomplexeIn einer Partnerschaft können Komplexe zu ernsten Problemen werden und die Sexualität beeinträchtigen und auch lahmlegen.Menschen, die sich selbst nicht lieben und Komplexe haben, fühlen sich unbedeutend, unterlegen, klein.8. Vernachlässigung des Erscheinungsbildes, des Aussehens, der SauberkeitDie Lust, Sex mit anderen Personen zu haben, fängt mit der Erregung an, die die andere Person in uns hervorruft. Das Aussehen spielt die erste Rolle, wenn wir eine Person treffen.9. Eifersucht, Vertrauensverlust, Kontrolle und FreiheitsentzugDer Glaube, dass Eifersucht der Beweis von wahrer Liebe ist, ist zum großen Teil total falsch; Eifersucht bringt jede Beziehung um.10. Übersexualisierung und Untererotisierung, Banalisierung der Sexualität, KonsumDie Übersexualisierung und Untererotisierung, sowie die Tabuisierung von Sex und Erotik können realen, aktiven Sex in der Beziehung töten!Überall werden wir bombardiert mit sexuellen Bildern, Themen, mit Reizen. Schon in Kindersendungen wird Sex oder etwas in dieser Richtung gezeigt.11. Sexueller Missbrauch in der Kindheit ist eine Gefahr für die Lust!Wer als Kind sexuell missbraucht wurde, wird auch im Erwachsenenalter Probleme mit seiner Sexualität bekommen.12. Überbewertung des Orgasmus als einziges Ziel beim Sex tötet die LustDie Jagd nach dem Orgasmus oder die Fixierung auf den Orgasmus ist lusttötend.Wir überbewerten den Orgasmus und die Jagd danach hemmt den Sex, stresst und frustriert die Partner, wenn er oder sie nicht gekommen ist.13. Selbstlüge: Lüge, Unehrlichkeit, Vortäuschen von Gefühlen, zu viel Ehrlichkeit sind echte Lust Killer!Die größte Selbstlüge hat meiner Meinung nach mit Treue und Untreue zu tun: Wenn man behauptet, man wäre treu, aber hinter dem Rücken des Partners Sexkontakte mit „Fremden“ unterhält.14. Mangelnde Sexkenntnisse, langweiliger Sex, Monotonie…Viele Männer haben keine Lust auf eine langfristig passive Frau, die einfach wie ein Stück Holz auf dem Rücken liegt und den Mann alles machen lässt.Vielen Frauen vergeht die Lust, wenn der Mann sie penetriert und glaubt, ein zweiminütiges, stumpfes Rein-Raus, wäre Sex.15. Unterschiedliche Neigungen und nicht ausgelebte und unterdrückte FantasienDie können eine Ursache von Lustlosigkeit sein. Zum Beispiel: Ein Partner hat einen bestimmten Fetisch, der andere nicht; der eine mag Outdoor-Sex, dem anderen behagt das nicht, usw.16. Monokultureller und ,,monorassischer“ SexDas kann den gleichen Effekt haben, wie die ganze Zeit nur mit dem gleichen Partner zu schlafen.17. Lustkiller Schwangerschaft, Geburt, KinderSo schön ein Kind ist, es kann auch zu einer Belastung für die Partnerschaft werden.18. Aufstieg von Social Media und Entertainment-AngebotenSoziale Medien und Smartphones werden immer mehr zur Hauptursache der Sexlosigkeit in Partnerschaften und sind echte Beziehungskiller.19. Konsum von Pornografie und anschließende Selbstbefriedigung lassen deine Lust langfristig sterbenEin übermäßiger Konsum von Pornofilmen und Pornomaterialien reduziert den Reiz am Sex mit anderen, da man sich beim Ansehen oft selbst befriedigt.20. Faulheit, Antriebslosigkeit, Druck und StressFaulheit, Antriebslosigkeit und Trägheit können auch ein Grund von Lustverlust in der Beziehung sein. Das gleiche passiert mit Stress, Frust und Druck.