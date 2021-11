Umsonst geimpft? Versagen der Wissenschaft und niemand trägt die Verantwortung, dennoch Milliarden kassiert!

Covid-19 und das totale Versagen der Wissenschaft: Wissenschaft wie eine Sekte. Hauptsache Milliarden wurden verdient.

Der Bestseller Autor Dantse Dantse hat in seinem Buch, erschienen vor einigen Monaten, diese Gefahren genau dargestellt.

Zum Autor:

Sie hatte uns großmäulig alles anderes versprochen und? Singapur: Impfrate 80%, Covid-19-Infektionszahlen steigen ohne Ende. Deutschland, Impfrate (inoffiziell über 75%), Infektionszahlen schlimmer als ohne Impfung. Wie kann man das erklären?Scharlatan, Verschwörer, Betrüger, Schwindler würden heute als Naturmediziner beschimpft werden, wenn sie so etwas erfunden hätten, das so ein desaströses Ergebnis gibt. Da das Wort „wissenschaftlich" nun vor diesem Desaster der Impfungswirksamkeit steht, kann niemand wagen, diese Wissenschaftler, die dazu Milliarden verdient haben, so zu betiteln. Das macht die Wissenschaft zu einer sektenähnlichen Vereinigung, die sich nie in Frage stellt. Egal, welchen Fehler sie machen und dafür Vermögen verdienen, zurückzahlen tun sie nie.Covid-19 hatte uns eine große Chance gegeben. Und die Chance lang auch darin demütig zu werden. Die Wissenschaft hatte die Chance bekommen ihren Horizont zu erweitern und ohne Scham uns zu sagen: wir sind nicht allmächtig, wir können nicht alles, wir wissen nicht alles, wir können nicht alles.Seit Beginn der Infektion erleben wir Dinge in der Wissenschaft, die man eigentlich nur Verschwörungstheorien zugeschrieben hätte. Ferner widersprechen sich Experten von Woche zu Woche. Menschen lancieren heute Behauptungen, um sie am nächsten Tag zu dementieren.Mit einer unverkennbaren Arroganz feierten diese Kreise des Wissens die Impfung als einziger Weg zur Dämmung des Covid-19. Und alle Menschen, die vielleicht nicht wissenschaftlich, aber natürlich und damit vernünftige Fragen stellten, wurden als „Böse" dargestellt. Von der Politik und Mainstream-Kanälen unterstützt, zelebrierte sie die Impfung, die alle bekannten Schritte der Herstellung einer Impfung durchkreuzt haben als Durchbruch.Angesichts der Entwicklung der Infektion heute, ist es wichtig für die Menschen, dass sie wissen, dass sie nicht immer nur alles glauben müssen, was davor oder danach „wissenschaftlich" stehen hat.Gott gab uns Augen, um zu sehen und nicht sie zuzuhaltenWir haben Mund, um zu reden und nicht um ihn zu haltenDazu haben wir einen Kopf, um selbst nachzudenken und nicht um alles zu absorbieren ohne zu selektierenIn diesem Buch findest Du Kapitel wie…1 – Negative Auswirkungen von COVID- 19 und der COVID-19-Maßnahmen auf einzelne, die ganze Familie und die gesamte Gesellschaft, um es einzudämmen.2 – Misstrauen der Menschen, Gefahr eines Missbrauchs der Demokratie, Freiheit, individueller Rechte3 – Versagen der Politik, Wissenschaft und Medien fördern das Misstrauen und die Wut der Bürger*innen: Gefahr einer Kluft zwischen Regierenden und dem Volk, der Wissenschaft und dem Volk.4 – Verschwörungstheorien oder Meinungsvielfalt? Warum Verschwörungstheorien für eigene Meinungsbildung und Demokratie wichtig sindUnd viel mehrDer aus Kamerun stammende Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch. Darunter Ratgeber wie auch Sachbücher zu den Themen: Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen. Verleger wie auch Gründer, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt nun in Darmstadt.