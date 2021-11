Corona kennt kein „geimpft“ oder „ungeimpft“

Das neuartige Corona-Virus kennt den Status der Menschen nicht, es weiß nicht, ob jemand ungeimpft oder geimpft ist. Folglich kann es jeden Menschen treffen – ganz egal welches Alter oder welchen Beruf man hat, oder ob er schon geimpft ist oder nicht.

Testpflicht für alle?

Über die Impfung

Spaltung der Gesellschaft durch „geimpft“ und „ungeimpft“

Weitere Schutzmaßnahmen neben der Impfung

Du möchtest mehr dazu erfahren?

Zum Autor:

Folglich sollte eine Testpflicht für alle gelten: denn Geimpfte, die sich mit dem Virus angesteckt haben, können andere Geimpfte ebenfalls anstecken! Geimpfte müssen auch getestet werden, wenn sie ein Fußballspiel, ein Konzert oder andere soziale Veranstaltungen besuchen wollen. Denn sie können auch das Virus in sich tragen, aber noch keine oder überhaupt keine Symptome zeigen. Denn wie wir alle wissen, gibt es auch Corona-Patienten, die das Virus hatten, aber keine Symptome hatten. Man sollte daher die Testpflicht vereinheitlichen – alles andere ist sonst Heuchelei.Denn wie bekannt ist, schütz die Impfung lediglich vor einen starken Verlauf der Corona-Krankheit, sie bedeutet aber nicht, dass man zu 100 Prozent geschützt ist und andere nicht anstecken könnte. Daher ist es wichtig, dass die PolitikerInnen über ihren Schatten springen und beschließen, dass es auch ab jetzt eine Testpflicht für Geimpfte gibt.Etwas ist klar: Nicht die 20-30% Ungeimpften sind schuld, dass die Infektionszahlen höher sind als in der Zeit, in der 100% der Menschen noch nicht geimpft waren. Die einzige rationale und vernünftige Erklärung für diese Situation kann nur daran liegen, dass diese Impfung nicht sehr schützt, vor allem nicht sehr lange. Viele Gründe gibt es dafür. Aber Fakt ist, dass nun, wo klar ist, dass Geimpfte Ungeimpfte und Geimpfte anstecken können und auch umgekehrt, ist es unbedingt notwendig, die Geimpften dazu aufzufordern, dass sie, genauso wie Ungeimpfte, Tests machen und Mundschutz tragen und Abstand halten müssen und vorsichtig sein müssen, um die Ansteckungen zu reduzieren.Außerdem schützt es die Gesellschaft vor einer Spaltung. Man spürt zunehmend in Deutschland Spannungen unter den Menschen. Sie sind schnell launisch, gereizt und fühlen sich oft unfair und ungerecht behandelt. Das hat zum größten Teil, neben den sowieso strengen und harten Pandemieregeln, mit dem neuen Status: ungeimpft und geimpft zu tun. Für viele, die sich haben impfen lassen, gelten andere Regeln als für diejenigen, die sich nicht haben impfen lassen. Somit leben geimpfte fast wieder ein normales Leben, wohingegen Ungeimpfte zunehmend gesellschaftlich ausgegrenzt werden. Das kann auch zu psychischen Druck, Stress und Krankheiten wie Depressionen oder Angststörungen führen.Ausgrenzung, Spaltung und Hass führt zu nichts. Die Menschen sollten mehr zusammenhalten, denn nur gemeinsam kann man diese Pandemie, die jeden einzelnen betrifft, überwältigen. Daher sollte sich kein Mensch nur allein über den Status „geimpft" oder „ungeimpft" definieren lassen.