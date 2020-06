Wusstest Du schon,... – Das große Tierquiz / Spruch des Tages 10. Juni 2020

Teste dich: Fragen und Antworten



Tierquiz – wahr oder falsch?





Wie gut kennst Du Dich eigentlich mit Tieren aus? Finde es heraus und mach das große Tierquiz aus dem Sammelband „Tiere extrem"!Nimm Dir am besten einen Zettel zur Hand oder öffne ein Dokument, in dem Du Schreiben kannst und schreib Dir die Antworten auf.Die richtigen Antworten findest Du dann weiter unten in diesem Beitrag, aber nicht schummeln ;)Bei den Seepferdchen bekommen die Männchen die Kinder.Delfine machen nie beide Augen zu, wenn sie schlafen.Kein Tier kann rückwärts fliegen.Schildkröten können monatelang im Wasser bleiben ohne Luft einzuatmen.Die Zunge einer Giraffe ist so lang, dass sie sich damit ihre Ohren putzen kann.Säugetiere legen keine Eier, denn sie gebären.Manche Vögel können monatelang von Europa nach Afrika und zurück fliegen, ohne sich auf den Boden oder auf einem Baum zu setzen. Sie schlafen und essen beim Fliegen.Es gibt keine Vögel, die nicht fliegen können.Alle Landtiere können springen.Schlangen haben keine Ohren und können nicht hören.Normalerweise kann man in Wasser nur schwimmen oder tauchen. Es gibt aber Tiere, die auf dem Wasser laufen können.Spinnen können nicht in ihrem eigenen Netz hängenbleiben.Spinnen haben keine Ohren. Sie hören nicht und können nur fühlen.Ein Elefant vergisst nie.Eisbären müssen sich manchmal im Eiswasser abkühlen.Fledermäuse sind blind.Manche Schildkröten können ihren Panzer öffnen und schließen.Alle spinnen müssen Netze spinnen, um Beute zu fangen.Flamingos werden rosa, weil sie Krebse essen.Alle Tiere haben nur ein Herz, genau wie Menschen.Es gibt Raubtiere, wie Geparden, die kein Wasser trinken.Haie ersticken, wenn sie nicht schwimmen, deswegen müssen sie ständig schwimmen, um zu leben.Kakerlaken können ohne Kopf noch Tage weiterleben.

Und, konntest Du die Fragen beantworten?



Lösung

Bei den Seepferdchen bekommen die Männchen die Kinder.Wahr: Die Weibchen spritzen den Männchen die Eier in die Bauchtasche, wo sie dort vom Männchen befruchtet werden. Nach zehn bis zwölf Tagen ist es soweit, und die Männchen gebären dann die kleinen Baby-Fische.Delfine machen nie beide Augen zu, wenn sie schlafen.Wahr: Delfine halten auch während des Schlafens immer ein Auge offen, so dass sie herannahende Feinde erkennen können.Kein Tier kann rückwärts fliegen.Falsch: Hummeln sind die einzigen Insekten, die rückwärts fliegen können und der Kolibri kann auch rückwärts fliegen.Schildkröten können monatelang im Wasser bleiben ohne Luft einzuatmen.Wahr: Die Moschusschildkröte kann ohne Luft bis zu 100 Tagen im Wasser leben.Die Zunge einer Giraffe ist so lang, dass sie sich damit ihre Ohren putzen kann.Wahr: Giraffen haben eine bis zu 45 cm lange, muskulöse und bewegliche Zunge, so nutzt die Giraffe ihre Zunge nicht nur, um Blättern zu umschlingen, sondern auch dazu, ihre Ohren zu reinigen.Säugetiere legen keine Eier, denn sie gebären.Falsch: Das Schnabeltier und der australische Kurzschnabel-igel sind Säugetiere, die auch Eier legen.Manche Vögel können monatelang von Europa nach Afrika und zurück fliegen, ohne sich auf den Boden oder auf einem Baum zu setzen. Sie schlafen und essen beim Fliegen.Wahr: Alpensegler können in der Luft schlafen. Sie verlangsamen ihren Flügelschlag in dieser Zeit.Es gibt keine Vögel, die nicht fliegen können.Falsch: Der afrikanische Strauß und Pinguine können zum Beispiel nicht fliegen.Alle Landtiere können springen.Falsch: Der Elefant ist das einzige Tier der Welt, das nicht springen kann.Normalerweise kann man in Wasser nur schwimmen oder tauchen. Es gibt aber Tiere, die auf dem Wasser laufen können.Wahr: Eine Echse aus Mittelamerika, der Stirnlappenbasilisk, kann schnell über das Wasser laufen. Das ist nur möglich, weil sich unter seinen Füßen Luftblasen bilden. Diese verhindern, dass er untergeht.Schlange haben keine Ohren und können nicht hörenFalsch: Schlangen hören durch richtige Ohren. Früher dachte man, dass Schlangen nicht hören könnten, weil sie keine Ohren hätten. Wissenschaftler der Universitäten in München und Washburn im US-Staat Kansas haben aber nachgewiesen, dass Schlangen über ein verstecktes Innenohr verfügen.Spinnen können nicht in ihrem eigenen Netz hängenbleiben.Falsch: Spinnen können in ihrem eigenen Netz hängen bleiben, aber durch eine besondere Technik kommt es nicht dazu. Sie erstellen zuerst ein Grundgerüst aus nicht klebrigen Fäden und erst dann spinnen sie die Klebefäden. Auf denen laufen sie aber nicht, sondern bewegen sich nur auf den nicht klebrigen Fäden hin und her.Spinnen haben keine Ohren. Sie hören nicht und können nur fühlen.Falsch: Spinnen haben keine Ohren wie die Menschen, aber sie können dennoch über ihre Haare an den Beinen „hören“. So reagieren sie auf Schwingungen und auf Geräusche.Ein Elefant vergisst nieWahr: Elefanten haben tatsächlich ein „Elefantengedächtnis“, sie können sich besser an Vergangenes erinnern als Menschen.Eisbären müssen sich manchmal im Eiswasser abkühlen.Wahr: Eisbären haben ein sehr dickes Fell und müssen tatsächlich oft im Eiswasser baden gehen, um sich abzukühlen.Fledermäuse sind blind.Falsch: Blind sind sie nicht. Ihre Augen funktionieren nur schlecht. Sie finden ihren Weg mit Hilfe von Ultraschall-Tönen.Manche Schildkröten können ihren Panzer öffnen und schließenWahr: Dosenschildkröten können ihren Panzer öffnen und schließen. Sie können, nachdem sie Kopf, Beine und Arme eingezogen haben, den vorderen und den hinteren Teil des Bauchpanzers zu- und aufklappen.Alle Spinnen müssen Netze spinnen, um Beute zu fangen.Falsch: Nicht alle Spinnen spinnen Netze, um Beute zu fangen. Falltürspinnen bauen Fallgruben. Bola-Spinnen angeln mit einer klebrigen Schnur. Speispinnen spucken ihre Gegner an.Flamingos werden rosa, weil sie Krebse fressen.Wahr: Ja, weil Krebse Karotin, einen Farbstoff enthalten, werden Flamingos rosa, wenn sie sie fressen. Wenn sie damit aufhören, werden sie schnell wieder ganz weiß.Alle Tiere haben nur ein Herz, wie Menschen.Falsch: Der Tintenfisch hat drei Herzen. Zwei Herzen versorgen seine Arme, das dritte Herz versorgt seinen Körper.Es gibt Raubtiere, wie den Gepard, die kein Wasser trinken.Wahr: Geparde nehmen Flüssigkeit ausschließlich aus dem Fleisch ihrer Beute auf.Haie ersticken, wenn sie nicht schwimmen, deswegen müssen sie ständig schwimmen, um zu leben.Wahr: Tatsächlich ersticken Haie, wenn sie nicht schwimmen. Sie entnehmen aus dem Wasser Sauerstoff um zu atmen, deswegen muss das Wasser durch ihre Kiemen strömen, damit sie den Sauerstoff darin aufnehmen können.Kakerlaken können ohne Kopf noch Tage weiterleben.Wahr: Kakerlaken können ohne Kopf sogar bis zu neun Tage weiterleben, denn ihr Gehirn befindet sich im Körper und nicht im Kopf. Sie sterben dann irgendwann, weil sie Hunger und Durst haben, aber nicht mehr essen und trinken können.

Na, wie viele Antworten hattest Du richtig?



Wenn Du nicht alles richtig beantworten konntest oder Du noch mehr über bestimmte Tiere erfahren möchtest, dann schau doch mal in „Tiere extrem" hinein und lerne viele interessante Fakten zu verschiedenen Tierarten.

WARNUNG:Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.