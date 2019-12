Tiere verschiedener Arten werden zu Freunden

Man sieht Tiere verschiedener Arten, sogar solche, die sich sonst als Feinde, Beute und Jäger gegenüberstehen, Freunden werden.Als wir Kinder waren hatten wir viele Tiere. Wir erlebten eine wahre Tierliebe zwischen einer unserer Ziegen und unserer Hündin. Diese Liebe dauerte jahrelang und überstand mehre Umzüge in verschiedenen Städten. Die beiden Tiere hatten sich nach einem harten Kampf angefreundet, wobei die Ziege unsere große Hündin lebensgefährlich verletzt hatte. Sie musste wochenlang intensiv gepflegt werden.Während dieser Pflegephase, in der unsere Hündin nur da lag, erlebten wir etwas Erstaunliches. Jeden Abend, wenn die Ziegen aus dem Wald kamen, um in ihrem Stall schlafen zu gehen, kam die Ziege, schaute nach dem Hund und leckte die Wunde am Bein. Als der Hund wieder gesund war, waren die beiden unzertrennlich. Die Ziege verließ ihr Rudel und blieb nur noch mit der Hündin zusammen. Als die Ziege starb, weinte die Hündin einen ganzen Tag und eine ganze Nacht durch und lehnte tagelang das Fressen ab.Wir hatten Angst, dass sie auch sterben würde. Noch überraschender für uns war, dass unsere Hündin einige Wochen, nachdem die Ziege gestorben war, mit einer anderen Ziege die Freundschaft suchte. Sie wollte wieder mit einem Tier dieser Art Freundschaft schließen und das gelang ihr auch: mit einem Ziegenbock. Die Freundschaft war nicht so tief und dauerte nicht lange, vermutlich weil der Bock jedes Mal versuchte, sie zu begatten.Weitere Geschichte erzählen von Freundschaften zwischen Eisbären und Schlittenhunden, oder zwischen einer Katze und einer Eule, einem Hirschkalb und einem Luchs, einem Warzenschwein und einem Nashorn und vielen weiteren Tieren.Dantse Dantse aus: