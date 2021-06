Illegale Haustiere – Finger weg! // Spruch des Tages 23.06.21

Unter die Kategorie illegale Haustiere fallen Großkatzen (Tiger, Löwe, Leopard, etc.), Bären jedweder Art, Affen (Menschenaffen und „normale“ Affen), Krokodile usw. Man könnte meinen, es wäre klar, warum es nicht erlaubt ist diese Tiere im Haus oder für persönliche Zwecke zu halten. Der Hauptgrund: Diese Tiere sind extrem gefährlich!Die Haltung dieser Tiere bedroht außerdem die Tiere in freier Wildbahn. Niemand kauft ausgewachsene Leoparden, Schwarzbären oder Gorillas. Nein, die Leute wollen die kleinen süßen Tiere als Haustiere, also die Welpen, Kitten und Babies. Dafür muss eines davon aber erst gefangen werden. Dafür gehen Wilderer in Naturschutzgebiete und stehlen die kleinen einfach weg, vorher töten sie noch die Mutter, weil wenn sie schon da sind können sie das erwachsene Tier auch direkt ausplündern.