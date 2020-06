Wie ein afrikanisches Mädchen die Sexualität einer europäischen Ethnologin veränderte.

Das Ausleben und Kennen weiblicher Sexualität und Homosexualität bzw. Homoerotik ist eine Errungenschaft der „Zivilisation“, denkst du jetzt vielleicht, etwas, das nur in Zentraleuropa wirklich von emanzipierten Frauen aus- und vorgelebt wird, aber ich werde dich enttäuschen: bei vielen Völkern in Afrika ist weibliche, emanzipierte Sexualität eine Selbstverständlichkeit – wahrscheinlich viel mehr als bei Frauen in den westlichen Ländern. Oder wieviel Zeit verbringen wir mit dem Kennenlernen und Feiern unseres eigenen Körpers, dem Zelebrieren unserer Regelblutung, dem ausführlichen Sprechen und Lernen über Schwangerschaft und Geburt und vielem mehr?Homosexualität? Wie die Namensgebung etwas, das natürlich ist, eventuell verändert.Der Begriff Homosexualität, aber auch Heterosexualität, verhindert das freie und unbefangene Ausleben der eigenen Sexualität nach dem momentanen Gefühl und Gusto. Die Namensgebung lässt eine ganz natürliche, vielleicht nur spontane Lust und Experimentierfreudigkeit, etwas, das natürlich ist, nicht zu und macht die Menschen befangener und vorsichtiger. Sie hindert die Menschen daran sich sexuell auszuprobieren und neugierig zu sein.Sex unter FrauenEine erfahrene und weltgewandte Wissenschaftlerin, Soziologin und Ethnologin machte ähnliche Erfahrungen der befreiten Frauensexualität in einem Dorf in Afrika: Sie, eine weltgewandte Frau, die zwar schon sexuelle Erfahrungen mit Frauen in Europa gemacht hatte, machte neue und erstaunliche Erfahrungen im Umgang mit ihrem eigenen Körper, ihrer Sexualität und der eigenen Homoerotik sowie Homosexualität in Afrika. Sie war erstaunt, wie selbstverständlich mit diesem Thema unter afrikanischen Frauen umgegangen wird. In dieser Zeit fragte sie sich ständig, was Zivilisation wirklich ist, und ob doch dieses einst von manchen weißen Eroberern fälschlicherweise sogenannte „primitive Volk“ nicht sogar vorlebte, was Zivilisation bedeutet?Sex zwischen zwei Frauen als Geste der Verbindung mit der Erde?Was diese Wissenschaftlerin in einer afrikanischen Nacht erlebte, veränderte ihre Weiblichkeit vollkommen. Sie, die obwohl schon mit erfahrenen Lesben in Europa Sex gehabt hatte, erfuhr während einer Nacht (beim Sex) mit einer anderen Frau Unglaubliches: Eine andere junge Frau lehrte sie zum ersten Mal, wie viel Lust in einem Frauenkörper tatsächlich steckt.Wenn du jetzt neugierig geworden bist, deinen Körper und deine Sexualität besser kennenlernen und neu erfahren möchtest, dir Inspiration von afrikanischen Frauen und ihrem Umgang mit der Erotik holen möchtest, dann lies mehr dazu unter „Blick im Ratgeber“!„Frauen können dasselbe erreichen wie Männer – sei es beruflich oder privat – ohne ihre Persönlichkeit als Frau aufzugeben. Sie erreichen, was sie wollen, sie sind ausgeglichener, glücklicher, gesünder und genießen das Leben mehr – und bleiben dabei Frauen.“ Dantse DantseAus dem Buch: „Unwiderstehlich weiblich und erfolgreich. Weiblichkeit ist Macht, Kraft und die stärkste Waffe der Frau. EINE ENTDECKUNGSREISE DURCH DIE POSITIVE MODERNE WEIBLICHKEIT. –afrikanisch inspiriert- Von Dantse Dantse. ISBN-13:978-3-947003-15-0Suchwörter: Sexualität, Frauenkörper, Lust, weibliche Homosexualität, Afrika, Erfahrungen, afrikanisches Mädchen, europäische Ethnologin, Erotik, lesbisch, Lesbe, Lesben.Share on Facebook