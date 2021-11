Praktikum in einem Verlag – Interview

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Was macht indayi edition aus?

Wie lange dauert dein Praktikum?

Was sind deine Aufgaben?

Welche Aufgaben fallen dir leicht?

Welche Aufgaben fallen die schwer?

Wie sieht dein Arbeitstag aus?

Wie ist die Arbeitsatmosphäre?

Wieso hast du dich für diesen Verlag entschieden?

Zum Verleger:

Schaue dir dazu einan:Der ursprünglich aus Afrika stammende und seit 25 Jahren in Deutschland lebende Dantse Dantse gründete 2015 indayi edition in Darmstadt. Der Verlag ist somit der erste, der von einem Migranten aus Deutschland gegründet wurde.Das Besondere an dem Verlag ist, dass der Gewinn nicht an erster Stelle steht wie bei anderen Verlagen. Bei diesem Verlag werden besondere Bücher außerhalb des Mainstreams veröffentlicht. Menschen aller Herkunft, die etwas Besonders zu erzählen haben, sind hier herzlich willkommen. Darüber hinaus unterstützt der Verlag Autoren in Not – besonders die in Entwicklungsländern.indayi will Lustiges, Nachdenkliches, Philosophisches, Erotisches, Hilfreiches, Bewegendes, Berührendes, Wissenswertes, Spannendes, Unterhaltsames, Kontroverses, Streitbares, Erkenntnisreiches, Amüsantes, Erstaunliches veröffentlichen.3 MonateIch habe Aufgaben in verschiedenen Bereichen. Im Bereich des Lektorats übersetze und lektoriere ich.Die Pflege der Social Media-Kanäle gehört ebenfalls zu den Aufgaben der Praktikanten undPraktikantinnen. Des Weiteren schreibt man als Praktikant oder Praktikantin Pressemitteilungen und Beiträge für die Website des Verlags. Auch YouTube-Videos für die Beiträge werden erstellt. Außerdem bearbeitet und erstellt man Büchermarktseiten und Facebook-/Instagram-Shopping.Die Aufgaben im Bereich des Lektorats sind aufgrund meines Studiums leichter zu erledigen als Aufgaben, denen ich bis jetzt noch nicht begegnet bin.Bei Aufgaben, die ich vor dem Praktikum nicht kannte, brauche ich etwas mehr Zeit, um diese zu lösen. Die Suchmaschinenoptimierung (SEO) ist eine der neuen Aufgaben, aber mit ein bisschen Übung hat man den Dreh raus.Auch die Video-Erstellung war zunächst neu und kompliziert, aber auch diese Aufgabe ist machbar. Je mehr Übung man hat, desto einfacher und schneller geht´s!Der Arbeitstag beginnt um 8:30 Uhr und endet um 15 Uhr. Zunächst arbeite ich an einem Manuskript. Anschließend beginne ich mit der Beitragserstellung für die Website, falls ich für den nächsten Tag die Beiträge erstellen sollte. Dazu muss zunächst das Video erstellt werden – die Themen werden in der Vorwoche in einem Meeting mit allen Praktikanten und Praktikantinnen geklärt. Danach schreibe ich den Beitrag zum Video und einen weiteren separaten Beitrag. Hiernach kümmere ichmich um die mir zugeteilten sozialen Medien und Presseseiten. Im Nachhinein erledige ich die restlichen Aufgaben für den Tag, diese können variieren.Bei indayi edition wird man immer unterstützt, es gibt keine falschen Fragen und kein Limit am Fragenstellen. Durch die Unterstützung der anderen Praktikantinnen und Praktikanten hat man ein sicheres Gefühl und fühlt sich aufgehoben. Wöchentlich wird mindestens ein Online-Meeting mit allen Praktikant*innen durchgeführt, in der die nächste Woche geplant und andere Angelegenheiten bezüglich der Aufgaben besprochen werden. Dadurch, dass man zurzeit im Homeoffice arbeitet, hat mein ein bekanntes Umfeld und fühlt sich nicht fremd.indayi edition hebt sich von der Masse ab und veröffentlicht Bücher außerhalb des Mainstream. Dies war ein Faktor, der mich neugierig gemacht hat. Das Bewerbungsverfahren war einfach und ging schnell.Würdest du das Praktikum weiterempfehlen?Für alle, die erste Erfahrungen im Bereich des Lektorats sammeln und die Arbeit in einem kleinen Verlag kennenlernen wollen, ist das Praktikum ideal. Die Arbeitsatmosphäre und der bereits bekannte Arbeitsplatz sind von Vorteil. Hier hat man die Möglichkeit einen besonderen Verlag kennenzulernen und wertvolle Erfahrung für die Zukunft zu sammeln.Möchtest auch du in einem besonderen Verlag arbeiten?Dann besuche gerne unsere Website!Der aus Kamerun stammende Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch. Darunter Ratgeber wie auch Sachbücher zu den Themen: Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen. Verleger wie auch Gründer, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt nun in Darmstadt.WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann: Deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen. Dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern. Deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten. Und auch dein Schicksal verändern und dich glücklich machen