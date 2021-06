Koffi & Bitacola // Buchvorstellung auf Englisch

Der kleine Koffi ist auf der Suche nach einem wahren Freund. Er lernt viele Tiere kennen – darunter einen Löwen, eine Schnecke und einen Elefanten. Sie wollen mit ihm befreundet sind, aber der Papagei findet immer einen Weg dies zu verhindern. Eines Tages trifft Koffi auf einen kleinen Affen – das einzige Tier, welches nicht mit ihm befreundet sein möchte. Er ist gemein, frech und will, dass Koffi verschwindet. Koffi versteht nicht, warum der kleine Affe ihn so behandelt, aber versteht er, weshalb der Affe so sauer ist. Aus dem Grund gibt er ihm eine Chance und versucht ihn zu überreden doch noch Freunde zu werden.Wird er ihn überzeugen?Werden sie sich anfreunden?Heute gibt es eine englische Buchvorstellung für euch!