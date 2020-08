Könige der Tiere: Sikati und Hansi

„Hmm, mein Sohn, ich bin so müde, aber ich erzähle dir eine Geschichte, wenn diese dich beruhigen kann. Ich überlege, welche Geschichte ich dir schnell erzählen kann, ja, ich weiß ...“Bouba unterbrach seinen Vater.„Papa, keine Geschichte aus dem Buch. Eine Geschichte, die du selbst erfunden hast, okay, Papa?“„Oh je, Bouba, du willst jetzt aber viel. Eine Geschichte, die ich selbst erfunden habe?“„Ja Papa, das macht mehr Spaß. Du hast immer so coole Geschichten.“„Ich nenne dir drei Geschichten und du sagst mir, welche ich dir erzählen soll. Machen wir das so?“„Abgemacht, Papa.“„OK, Geschichte Nummer eins heißt ‚Der weise, alte Fuchs Sikati und der undankbare, dicke Hase Hansi‘.“„Worum geht es darin Papa? Machen wir so. Du fängst an alle Geschichte zu erzählen. Wenn ich nicht stopp sage, erzählst du weiter, sonst gehst du zur nächsten Geschichten. Bitte Papa?“, bat Bouba.„Nur langsam Söhnchen. Okay. Ich erzähle sie dir, wie du es haben willst, damit du gut schläfst“, antwortete der Vater.„Danke, Papa. Warte aber. Ich will Pipi machen“, rief Bouba und rannte schnell weg. Zwei Minuten später war er wieder da. Er legte sich in seinem Bett und gab seinem Vater ein Zeichen, dass er nun anfangen konnte.„Dann geht‘s los“, sagte Bell und fing mit der ersten Geschichte an:Der Titel der Geschichte ist „Der weise, alte Fuchs Sikati und der undankbare, dicke Hase Hansi“. Das ist eine Geschichte von dem Hasen, dem von einem Fuchskönig verziehen wurde, der aber einem anderen alten, kranken Fuchs nicht verzeihen wollte und somit den Frieden zwischen Füchsen und Hasen im Fuchsland beendete.“Früher, es ist sehr lange her, lebten Füchse und Hasen sehr friedlich miteinander in der kleinen Stadt der Füchse, dem Fuchskati“, fing Bell an zu erzählen.„Sie waren gute Freunde und lebten wie eine große Familie. Sie teilten sich das Essen, spielten und spazierten zusammen. Die Hasen fühlten sich wohl und sicher in Fuchskati, denn sie waren von den Füchsen vor Feinden geschützt.Jeden Abend versammelten sie sich abwechselnd im Haus des Fuchskönigs Pakati oder dem der Hasenkönigin Kamssi.Sie erzählten sich Geschichten oder tanzten. Dabei waren der dicke Hase Hansi und der älteste unter den Füchsen, Sikati, die allerbesten Freunde unter den Tieren. Das unterschiedliche Paar war in der ganzen Stadt bekannt und dank ihrer innigen Freundschaft bewundert.An diesem Abend hatte Makati, die Frau Königin, die Frau des Fuchskönigs Pakati, ein Baby bekommen.Und deswegen waren alle Füchse und Hasen des Waldes da, um zu feiern. Die Feier ging bis tief in die Nacht.Als Hansi nach Hause gehen wollte, fing es an, in Strömen zu regnen, und er entschied sich, doch zu bleiben. Müde saß er in einer Ecke des Palastes und redete mit niemandem mehr. Sein Freund Sikati, der trotz des Regens den Heimweg auf sich nehmen wollte, suchte überall nach Hansi. Solange bis er ihn fand.„Alles in Ordnung, Hansi?“, frage Sikati besorgt.„Alles in Ordnung“, antworte Hansi und redete weiter nichts.„Sag doch, was ist los mein Freund?“, fragte Sikati noch einmal.„Alles klar. Mir geht es gut“, sagte Hansi.„Das stimmt aber nicht!“, insistierte Sikati.„Ich sage doch, es geht mir gut!“„Nein.“„Doch.“„Nein, Hansi.“„Doch, Sikati.“„Ich sehe, was ich sehe, Hansi.“„Du siehst, was du nicht siehst, Sikati.“„Doch, Hansi.“„Nein, Sikati, wo ist dein Problem?“„Kein Problem, ich bin schon weg, Hansi.“„Wohin gehst du denn?“„Zu mir nach Hause, Hansi.“„Aber es regnet doch, Sikati.“„Regen macht Füchsen nichts aus.“Willst du erfahren, wie die Geschichte endet? Diese und viele andere liebevolle Geschichten für Kinder findest du in "Könige der Tiere" von Dantse Dantse.Erhältlich hier bei indayi.de Und bei Amazon. Sowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen erhältlich.Folge uns auch auf Instagram und Facebook!Warnung:Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.