Jobs im Verlag! Welche gibt es denn?

In diesem Beitrag stellen wir euch heute ein paar Jobs im Verlag vor:

die Erstellung von Vor- und Schlusskalkulationen

das Einholen von Angeboten von technischen Betrieben

die Erteilung von Aufträgen

die Überwachung von Terminen

die Kontrolle von Druckdaten

Sind die Jobs im Verlag überall gleich?

der beliebtesten Beschäftigungen. Vor allem seit Corona und Lockdownhaben viele Menschen wieder zum Buch gegriffen. Daher liegt dieVerbindung von Hobby und Arbeit also nahe. Es gibt viele vielfältige undverschiedene Jobs im Verlag.Aber auch wer gerne schreibt oder mit Printmedien aller Art arbeitet, kanneinen beruflichen Werdegang im Verlagswesen anstreben. Aufverschiedenen Weisen kann man hier sein Hobby zum Beruf machen – egalob im Marketing, Lektorat oder Vertrieb.Literaturagenten betreuen Autoren und vermitteln diese an Verlage. Siekümmern sich auch um die Kommunikation zwischen verschiedenenVerlagen.Wenn man ein Buch geschrieben hat und dies an einen Verlag schickenmöchte, sollte man sich erst an einen Literaturagenten wenden. Dieser überprüft das Manuskript auf seine Marktchancen und übernimmt beiInteresse die Suche, Vermittlung und Verhandlung mit dem Verlag.Literaturagenten arbeiten für Verlage sowie Autorenagenturen. Der Berufverlangt ein abgeschlossenes Studium, beispielsweise im Bereich der Buch undMedien- bzw. Literaturwissenschaft.Die Tätigkeiten des Herstellers sind vielfältig. Hauptsächlich geht es darum,den Werdegang eines gedruckten Buches oder E-Books zu betreuen. Zu denAufgaben zählen:Auch Lektoren sind im Verlag tätig. Sie lesen, prüfen und überarbeiten vorallem Manuskripte von Autoren auf inhaltlicher und sprachlicher Ebene.Verlagslektoren machen sich auch auf die Suche nach geeigneten Autoren,sie lesen und beurteilen eingesandte Manuskripte und schreiben Werbetextefür Bücher.Die meisten Lektoren kommen aus den Geisteswissenschaften und könnenein abgeschlossenes Studium der Germanistik oderSprachwissenschaft vorweisen. Welche Voraussetzungen erfüllt seinmüssen, um als Lektor zu arbeiten, ist aber von Verlag zu Verlag verschieden.Auch Übersetzer können Teil von Verlagen sein. Sie übersetzen entwederfremdsprachige Bücher in die Landsprache oder sie übersetzen dieveröffentlichten Bücher im Verlag in eine Fremdsprache, vor allem Englisch.Die meisten ÜbersetzerInnen können ein abgeschlossenes Studiumvorweisen. Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen ist aber auch hiervon Verlag zu Verlag verschieden.Die Aufgabe von Redakteuren ist es, sich um die Veröffentlichung vonBüchern und anderen Medien zu kümmern.Je nach Interessen- und Ausbildungsschwerpunkt sind Verlagsredakteuremeist ausschließlich in einem Bereich tätig, auf den sie sich spezialisierthaben. Um als Verlagsredakteur eine Anstellung zu finden, sollteman ausgebildeter Journalist sein.Welche Aufgaben von Medienkaufleuten hängen auch davon ab, ob sich derVerlag mehr auf die Printmedien oder auf die digitalen Medien spezialisierthat.Grundsätzlich umfasst das Aufgabengebiet jedoch alles, was es für dieerfolgreiche Vermarktung von Medien benötigt. Dazu zählt im Grunde jederSchritt, der sich zwischen der Herstellung und der Vermarktung einerZeitschrift, eines Buches oder eines anderen Formates bewegt.Aber auch kaufmännische Arbeiten, wie das Personalwesen, die Buchhaltungund allgemeine Verwaltungsaufgaben liegen im Aufgabenbereich einesVerlagsangestellten.Eine Ausbildung zum Medienkaufmann/ zur Medienkauffrau ist anzahlreichen öffentlichen Berufsschulen möglich. In den Verlagen selbst wirdder praktische Teil der Ausbildung absolviert. Die Dauer der Ausbildung liegtzwischen zwei und drei Jahren und sie endet mit einem staatlich anerkanntenAbschluss.Die Mediengestalter – bzw. Mediengestalter in Digital und Print sorgen fürdie Erstellung und Gestaltung on Medienprodukten. Sie arbeiten nebenVerlagen auch für Archive oder Werbeagenturen. Um in diesem Bereich zuarbeiten, wird eine abgeschlossene duale Ausbildung als Mediengestalter/inPrint verlangt.Der Beruf als Buchhändler ist vielfältig. Viele arbeiten im direkt Buchhandel,aber auch im Verlag ist man auf sie angewiesen. Buchhändler stehen hier imdirekten Kontakt mit Autoren oder Herausgebern und beurteilen bzw.bearbeiten deren Bücher. Zudem ist es die Aufgabe von Buchhändlern, Bücher und andere Printmedien zu gestalten undkundenorientiert in Katalogen und Prospekten zu präsentieren.Um als Buchhändler im Verlag arbeiten zu können, muss man entweder einedreijährige Berufsausbildung – hier kann man den Schwerpunkt Verlagwählen – oder ein Studium absolvieren.Nein, das sind sie nicht. Kleinere Verlage haben oft weniger Mitarbeiter unddaher kümmern sich diese auch um mehrere Bereiche. Oft ist das bei ihnennicht so klar trennbar. In großen Verlagen hingegen gibt es noch viele andereund speziellere Berufe, wie z.B. den Pressereferenten, welcher den Kontaktzur Presse herstellt. Aber auch LektorInnen können auf spezielle Genres(Young Adult, Sachbücher, Thriller) unterteilt werden. Da kommt es dannauch auf die Vielfältigkeit des Verlages an.Was jedoch gesagt werden kann ist, dass wenn man sein Hobby zum Berufmachen möchte, sich das Verlagswesen anbietet. So vielfältig undunterschiedlich ist kaum sonst ein Bereich. Hier findet jeder den passendenBeruf.