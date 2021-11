Indayi gegen den Mainstream!

Besonders sein kann nicht jeder – indayi edition schon!



Das Besondere an Dantse ist, dass er als Autor mit afrikanischen Wurzeln auf Deutsch und nicht auf Französisch schreibt. Dadurch trägt indayi edition zur Verständigung zwischen den Kulturen bei.

indayi edition ist mehr als ein Verlag, denn der Gewinn steht nicht im Vordergrund, wie bei anderen Verlagen.

indayi will Lustiges, Nachdenkliches, Philosophisches, Erotisches, Hilfreiches, Bewegendes, Berührendes, Wissenswertes, Spannendes, Unterhaltsames, Kontroverses, Streitbares, Erkenntnisreiches, Amüsantes, Erstaunliches veröffentlichen.

Zum Autor und Verleger:

Dantse Dantse gründete 2015 in Darmstadt indayi edition. indayi edition ist der erste Verlag eines Migranten aus Afrika in Deutschland. Dantse kommt ursprünglich aus Kamerun und lebt seit über 25 Jahren in Deutschland, wo er auch studiert hat. Bücherschreiben ist schon lange seine Leidenschaft. Da die Zahl der veröffentlichten Bücher stieg, stieg auch der Wunsch nach einem eigenen Verlag, um seinem Stil und seiner unkonventionellen Art treu bleiben. Das Ziel war es unabhängig von Verlagsvorgaben und -regeln schreiben und veröffentlichen zu können.

Wir fördern die Integration und motivieren Autoren aus anderen Kulturen, auf Deutsch zu schreiben. Somit können sie sich mit der „Goethesprache" identifizieren.

Viele unbekannte und unkonventionelle Autoren – und ganz besonders Menschen mit Migrationshintergrund – haben es schwer, bei den großen, etablierten Verlagen unterzukommen. Deshalb möchten wir ihnen mit unserem kleinen, bunten, außergewöhnlichen Verlag die Möglichkeit geben, ihre Erfahrungen, Ideen, Erlebnisse und Träume mit anderen zu teilen.

Wir möchten durch faire Konditionen Menschen aller Herkunft, eine Chance geben. Deshalb sollen sie ihre tollen Werke mit vielen interessierten Lesern teilen können. Vor allem Menschen, die etwas Besonderes zu erzählen haben, und die nicht immer in die Schubladen der großen Verlage passen, weil sie nicht das Schreiben, was der Mainstream erwartet, möchten wir fördern.

Außerdem ist das Besondere an unserem Verlag, dass wir partizipativ sind. Das bedeutet, dass ihr als unsere Unterstützer mit entscheidet, welche der zahlreichen Manuskripte die Chance bekommen, als Buch veröffentlicht zu werden. Deswegen zählen eure Stimme und eure Meinung!

Ein Beispiel für unsere unkonventionelle Herangehensweise ist nicht nur unsere ungewöhnliche Covergestaltung, die nicht den Normen entspricht, sondern auch die ausgefallenen Illustrationen von Dantses Kinderbüchern. Statt professioneller Erwachsener, haben Dantses Kinder im Alter von 5 und 7 Bilder für die Geschichten gemalt – damit sind Kinderbücher wirklich Kinderbücher und wir werde an mit diesem Konzept festhalten.