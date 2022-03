Homosexualität als Normalität – noch lange nicht überall

In Kamerun z. B. ist Homosexualität tabuisiert und strafbar.

In manchen Staaten, wie z. B. in Teilen Nigerias, steht Homosexualität sogar unter Todesstrafe.

Auch wir als Verlag wollen uns für die Akzeptanz von Homosexualität stark machen!

Tsumo. Weinen ohne Tränen. - Dantse Dantse

- Dantse Dantse 4 Shades of Black and White: schwarze Liebe, Schwarzer Sex, weiße Passion – tausend Wege raus aus Afrika: 2 weiße Frauen, 1 schwarzer Mann  - Nana Coulap Malone

- Nana Coulap Malone In der Polygamie lebt’s sich besser! - Max Nang

Werden Homosexuelle „erwischt“, können sie mit mehreren Jahren Gefängnis bestraft werden. Hier gibt es kein Antidiskriminierungsgesetz. Ähnlich sieht es beispielsweise in Nigeria, Ghana, Kenia, Uganda und Guinea aus. In manchen Staaten, wie z. B. Ghana und Kenia wird nur die Homosexualität bei Männern unter Strafe gestellt. Und das Schlimmste:Hier ist nicht „nur“ der Sex zwischen zwei gleichgeschlechtlichen Menschen verboten, sondern auch Küssen oder öffentliches Treffen. In allen westlichen Industrieländern sind homosexuelle Handlung mittlerweile straffrei. Das bedeutet jedoch nicht, dass es hier keine Probleme mit Diskriminierung gibt. Laut Studien ist Homosexualität auch noch in Deutschland für jeden dritten Homosexuellen ein Grund für Diskriminierung am Arbeitsplatz. Daran sieht man: Auch wenn die Repräsentation von Homosexualität in Medien schon weitaus besser geworden ist, sind wir noch nicht am Ziel!Deswegen veröffentlichen wir einige Bücher, die auf verschiedenste Arten mit diesem Thema umgehen. Hier sind nun ein paar dieser Bücher vor.