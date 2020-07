Heiße Affäre/ Spruch des Tages 23. Juli 2020

Auszug aus Kapitel 3 – Johnny Walker und seine Affäre mit der verheirateten Amina

Johnnys Beuteschema

Amina

Gegenseitige Neckereien

Das Gespräch wird intimer

Amina war eine seiner Lieblingsgeliebten. Sie war lustig, offen, gebildet und sehr selbstbewusst. Eine sehr starke weibliche Person. Sie hatte in Frankreich Volkswirtschaft studiert. Ihr Mann war zwar sehr reich, aber sie selbst war auch eine sehr erfolgreiche Businessfrau. Sie hat eine Berufsschule, handelte mit Aktien und war Präsidentin eines Frauenfinanzclubs in Douala.Johnny verkehrte fast nur mit Frauen mit einem bestimmten akademischen Niveau, denn er meinte immer: „Wir begegnen uns auf gleicher Augenhöhe", nur, dass die Frauen mehr Geld hatten als er.Die körperliche Pflege war für Amina sehr wichtig. Mit fast 50 sah sie aus wie eine Frau Mitte 30. Die Geburtsmakel setzte sie sehr schön auf weibliche Art als Top Waffe ein und war somit das Ziel vieler junger Männer. Sie respektierte ihre Ehe sehr, ihren Mann und ihre Kinder, die für sie bei allem Priorität hatten, aber sie lebte einfach ihr Leben ohne Wenn und Aber.Johnny W. war ihr einziger Liebhaber. Sie mochte keine wechselnden Liebhaber. Der neue kam erst, wenn der andere weg war. Die meisten Frauen in Kamerun hatten noch viel mehr Liebhaber gleichzeitig, rühmte sich Amina immer und betonte dabei: „… und alle 4 Kinder sind von meinem Mann, meinem Gott gegebenen Boss, dem besten Mann der Welt", um alles klar zu stellen.Das störte Johnny nie, wenn Amina so himmlisch von ihrem Mann sprach. Schließlich wollte er Amina auch nicht heiraten.„Mein Coucou, es fühlt sich so schön an, bei dir zu sein", fing sie an, als sie zum Hotel fuhren."Ja mein Herz, ich freue mich, dass du da bist. Lass mich dich sehen. Schau mich doch an, du siehst aus wie die Göttin selbst auf der Erde…. He, pass auf, schau nach vorne!", schrie er als ein Passant die Straße überquerte.Sie erwiderte: „Wenn ich deine Göttin bin, dann bist du mein Jesus auf Erden."„Nein, meine Fee, Jesus ist mir zu wenig, dann bin ich dein Gott, hahaha", lachte Johnny.„Nein mein Schokoeis, dafür müsstest du noch viel tun und vielleicht wirst du es nie schaffen. Dieser Platz gehört dem Boss, meinem Mann. Ich liebe ihn mehr als alles", blockierte sie, auch wenn alles nur Spaß war.„Ho, ich armes Würstchen, nur der zweite Platz? Aber du bleibst trotzdem meine Göttin auf Erden", sagte er.„Sei nicht traurig mein brauner Hase, du bist mein alleiniger Jesus und der ist fast genauso geliebt wie Gott", sie streichelte ihn dabei mit ihrer rechten Hand zwischen den Beinen.„Naja, Comtesse, es reicht mir auch, dein Jesus zu sein. Ich brauche gar nicht so viel, ich brauche nur, dich bei mir zu haben, dich zu küssen, mit meiner Zunge deinen schönen Busen, der stolz vier Kinder ernährt hat, anzufassen und sanft zu massieren, mit meinen bissigen Zähnen an deinen harten Nippeln zu spielen…… es reicht mir, wenn meine Hände langsam über deinen weiblichen Bauch und deine Hüften spazieren, ganz eifrig und ganz gezielt, aber sehr langsam und die Insel zwischen deinen Beinen sucht……ja es reicht mir, wenn die ersten Finger die Feuchtigkeit dieser Insel spüren und sich immer mehr nähern...…ja es reicht mir, wenn diese Finger die voll aufgebauschte Insel erreichen und anfangen diese zu erforschen und langsam durch die sanfte Tür rein in deine dunkle Insel ohne Licht ankommen,…… es reicht mir dabei zu sehen, wie du dich fest an mich klemmst, deine Beine noch weiter auseinander breitest, damit ich noch tiefer rein komme…… es reicht mir zu bewundern, wie du im Stehen deine Hüften bewegst und deinen runden knackigen Po fest an mir hin und her reibst als ob du gerade Makossa oder Lambada in Zeitlupe tanzt…