Eine afro-europäische Beziehung mit Folgen: Milch und Hot Chocolat

„Milch und Hot Chocolat – Ich, weiblich 35, gehe auch mal fremd“ von Lina Emanuel

Eine afro-europäische Beziehung, die als Sinnbild für viel mehr steht

Ein Roman über eine afro-europäische Beziehung, der auf einer wahren Begebenheit beruht. Liebe, Herzblut und Sinnlichkeit. Die Erfüllung sexueller Träume und Fantasien. Nach was streben Frauen wirklich? Wissen Frauen überhaupt noch, wie sie glücklich werden können? Oder haben sie genau das nicht schon lange verlernt? Die Autorin weiß, was Frauen bewegt und kennt Fragen auf diese Antworten. In Form der Protagonistin Mathilda beschreibt sie genau das, was sich viele Frauen insgeheim wünschen: das Ausbrechen aus dem Alltag. Der Weg in die Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Und, nicht zu vergessen, eine erfüllte Sexualität!Denn dieser bewegende Roman rüttelt an festgefahrenen Bildern. Bilder, dich auch noch heute in unseren Köpfen präsent sind. Mathilda ist gezwungen, ihr bisheriges Weltbild von Grund auf zu hinterfragen. Sie bemerkt, dass das Konzept der Monogamie auch nur ein gesellschaftliches Korsett ist, in das wir schon früh hineingezwungen werden. Doch damit nicht genug! Da sie weiß und Fallou schwarz ist und die beiden somit eine afro-europäische Beziehung eingehen, lernt sie gezwungenermaßen eins: Auch heute noch ist Rassismus ein Problem.Erlebt mit, wie Mathilda zu einer starken und unabhängigen Frau wird. Wie sie sich selbst wiederfindet und die Welt um sich herum mit neuen Augen sieht. Wer Lust hat, Mathilda auf dieser schweren Reise voller Höhen und Tiefen zu begleiten, ist hier genau richtig!