Buchvorstellung „Hinter unserem Horizont 2: Verlorene Seelen“ von Elias J. Connor

Über das Buch

Was zuvor geschah… (Band 1)

Zum Verleger:

Ein Leben voller Abstürze, Misserfolge und seelischem Leiden, das nicht von ungefähr kommt. Auf packende und sehr emotionale Art und Weise nimmt uns der Autor an magische Orte mit, die zum einen real sind, aber auch im Kopf der Hauptfigur zu finden sind. Wer vielleicht zu Beginn des Romans denkt, es handele sich bei Benny um einen „Psycho“ oder „Schizo“, wird im weiteren Verlauf der Geschichte eines Besseren belehrt.Benjamin Fosters Geschichte. Ex-Alkoholiker mit einer jahrelangen Karriere als Trinker. Der Mann, der erst einen Weg aus seiner Sucht gefunden hatte, als er eine große Aufgabe bekam. Derjenige, der für ein Mädchen Namens Crystal, die später seine allerbeste Freundin und langjährige Vertraute wurde, die Patenschaft übernahm und später mit ihr in einer WG zusammenwohnte. In Band 2 der Reihe „Hinter unserem Horizont“ beschreibt der Autor auf eindrucksvolle Weise, wie Benny zunächst mit Hilfe einer imaginären Freundin durch seine schwere Kindheit kommt und es ihm nach vielen Höhen und Tiefen – sowohl beruflich als auch privat – schließlich gelingt, in der Gegenwart Fuß zu fassen und glücklich zu werden.Der Autor Elias J. Connor schildert die Lebensgeschichte des Protagonisten mit all seinen Facetten. Wie sieht es in einem Menschen aus, der ständig auf der Suche nach Anerkennung ist, indes sein Leid mit Alkohol betäubt und unter den Fittichen einer herrischen und tyrannischen Familie steht? Wie kann Benjamin Forster aus seiner Sucht herausfinden und seinem Leben wieder einen Sinn geben? Hier kannst du den 1. Band von „Hinter unserem Horizont“ kaufen!Der aus Kamerun stammende Verleger wie auch Gründer, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt nun in Darmstadt.WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann: Deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen. Dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern. Deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten. Und auch dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.