Unser Spruch des Tages am Freitag, den 19. April 19 „Subtiler sexueller Missbrauch durch Mütter“

Friedlicher, sanfter, liebevoller Missbrauch durch die Mutter. Totalzerstörung der Kinderseele!

Sexualisierte Körperpflege

Sexualisierte und nicht dem Alter angemessenes Kuscheln, Schmusen, Streicheln, Zärtlichkeit

Sexueller Exhibitionismus

Häufig ist der sexuelle Missbrauch von Frauen an Kindern sehr subtil. Es sind meist Handlungen zur sexuellen Befriedigung, bei denen man keine Straftaten nachweisen kann. Alle Handlungen werden als Mutterliebe und mütterliche Fürsorge dargestellt und bleiben somit unberücksichtigt, dabei berichten viele Opfer von Handlungen, die sie als sexuell empfunden haben, wie:„Wenn Mädchen durch Frauen missbraucht werden, kommt es einer Totalkapitulation gleich. Gerade wenn es sich um eine enge Bezugsperson wie die Mutter handelt, verlieren sie jeglichen Halt in ihrem Leben."Sagt die Lüneburger Kinder- und- Jugendlichen-Psycho-therapeutin Heidemarie Jung über das Phänomen sexuellen Missbrauchs in einem Interview mit dem Stern. http://www.stern.de/panorama/gesellschaft/intervie... –frauen-missbrauchen-anders-als-maenner–3289026.htmlVielen Missbrauchsopfern mit psychischen und körperlichen Beschwerden wurde trotz zahlreicher Therapien bis heute nicht geholfen, weil sie von Frauen missbraucht wurden und sie dies nicht aussprechen können. Deswegen haben diese Missbrauchsopfer wenig Chance auf Heilung bzw. auf Linderung der Schmerzen.aus: „SÜNDIGE & GEHEIME FAMILIENSEXUALITÄT" von Dantse Dantse