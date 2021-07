Tag der Hängematte // Spruch des Tages 22.07.2021

Was ist eine Hängematte?Hängematten sind Ruhe- und Schlafgelegenheiten aus einem Netz- oder Tuchgewebe, die so zwischen zwei Befestigungspunkten aufgespannt wird, dass eine durchhängende Liegefläche entsteht.Für den Outdoorbereich gibt es heute sogar Hängematten, die den Benutzer mit einem integrierten Moskitonetz vor Insekten und mit einer integrierten Zeltplane vor Regen schützt.Die erhöhte Aufhängung bietet in der Wildnis Schutz vor gefährlichen Tieren, Schmutz und Feuchtigkeit. Mittlerweile sind sie weltweit verbreitet und dienen, nicht nur im Freien, als entspannende Liegemöglichkeit.Die Hängematte kann auf eine über 1000-jährige Geschichte zurückblicken und kam schon bei den Mayas zum Einsatz.Das Wort Hängematte stammt von den Taino Indianern und bedeutet so viel wie geworfenes Fischernetz. Diese Netze wurden von Fischern zum Fischen und zum Schlafen genutztNational Hammock DayUnsere transatlantischen Nachbarn in den USA feiern den Tag der Hängematte als National Hammock Day. Er wurde 2008 von dem Amerikaner Bob Matthews ins Leben gerufen. Er entschied sich für den 22. Juli als Ehrentag für die Hängematte, da dieser Tag in der Mitte der sogenannten Dog Days of Summer liegt.Die Dog Days of Summer bezeichnen man in den USA die Periode vom 3. Juli bis 11. August, die traditionell die heißesten Tage des Hochsommers markiert.Wie feiert man den TagLaut den Angaben des Initiators geht es beim Hammock Day vor allem darum, den Sommer und die heißen Tage angemessen zu genießen. Matthews betont, dass es bei diesem Anlass vor allem darum gehe, sich zu entspannen und angesichts der sommerlichen Temperaturen eben nicht zu arbeiten.Kurzum, der Hammock Day lädt förmlich dazu ein, ein entspanntes Nickerchen an einem schattigen Platz und vor allem in der Hängematte zu machen. Wem von Euch diese Form der Entspannung nicht zusagt, kann den Tag natürlich auch mit einem guten Buch und einem kühlen Erfrischungsgetränk in der ihr liegend verbringen.In diesem Sinne: Euch allen einen tollen Hammock Day. Egal ob in den Vereinigten Staaten, in Deutschland oder sonst wo auf der Welt. Hauptsache Ihr legt Euch in eure Hängematten und entspannt.Ihr habt noch kein Buch, das Ihr beim Entspannen in der Hängematte lesen könnt? Dann schaut bei unseren Neuerscheinungen und Romanen vorbei!Folgt uns bei Instagram und Facebook