Single an Valentinstag – Na und? Der Vormarsch der Selbstliebe!

Im Zeichen der Selbstliebe!

Selbstliebe! Aber wie?

der Schlüssel zur Selbstliebe in der täglichen Routine steckt.

Googelt man nach „Selbstliebe Tipps“ ist einer der ersten Einträge aus der Online-Version der Zeitschrift „Brigitte“. Dort sind Tipps aufgeführt wie „Tu dir etwas Gutes“ oder „Vertritt deine Wünsche und Interessen gegenüber anderen“. Und da steckt sicher viel Wahres drin. Aber was heißt das jetzt in der Praxis? Selbstliebe in der Theorie klingt großartig. Dabei ist die Frage:Der Ratschlag „Tu dir etwas Gutes“ wird näher erläutert mit Ideen wie joggen oder meditieren. Das sind wieder gute Ansätze, aber wir alle wissen doch eigentlich, dass joggen im Park besser ist als Pizza auf der Couch. Und auch hier könnten jetzt praktische Tipps wie „Nehme ein Schaumbad im Kerzenlicht“ oder „Gönne dir einen ruhigen Abend mit Gesichtsmaske und Wein“ aufgeführt werden und schon hätten wir das Thema „Selbstliebe“ bedient. Oder? Doch ein Bad geht vorbei und ein Glas Wein ist auch einmal leer. Dann steht man da (nass und gut duftend oder mit toller Haut und ein wenig beschwipst) und ist eigentlich wieder am Anfang.Denn das Wesentliche ist, dassSie sollte jeden Tag und zu jeder Zeit und nicht nur zweimal in der Woche nach Feierabend stattfinden. Am besten noch im Terminkalender vermerkt mit „Meeting mit mir“. Selbstliebe ist nicht „Self-Care“. Selbstliebe ist die Akzeptanz der eigenen Person, die Erkenntnis, dass man selbst schon gut ist. So wie man ist. Und nicht erst werden muss. Das heißt jetzt nicht, dass du jeden Abend mit Pizza und Chips auf dem Sofa versumpfen kannst. Weil du eben einfach eher der „gemütliche Typ“ bist. Selbstliebe bedeutet, dich zu achten und auf deinen Körper zu achten. Und ja, liebes Brigitte-Team, das heißt Sport zu machen, weil du dich danach besser fühlst. Das bedeutet, abends das Handy wegzulegen und früher schlafen zu gehen, damit du am nächsten Tag fitter bist. Selbstliebe bedeute dich selbst so sehr zu lieben, dass du immer das Beste für dich willst!Dich interessiert das Thema? Dann schau bei unseren Büchern vorbei!