Liebe und Beziehungen: So verschieden wie Blumen

Der Valentinstag ist nun schon vier Tage her. Wir haben eine ganze Woche hinter uns, in der sich alles nur um die Liebe gedreht hat. Auch heute wollen wir diesem Ansatz folgen und einen Einblick in die vielen verschiedenen Beziehungsformen geben. Denn, dass es nicht nur die, gerne einmal als “klassische” angesehene, monogame Ehe gibt, ist sicher uns allen klar.

Monogame Beziehung

Polyamore Beziehung

Offene Beziehungen

Lose Beziehungsformen

In diesem Beitrag zeigen wir lediglich einige verschiedenen Beziehungsformen, ohne dabei auf die Geschlechter der Partner einzugehen.Am bekanntesten sind uns allen sicher die monogamen Beziehungen; also eine Beziehung zwischen zwei Menschen, die nur einander treu sind. Ohne jede Ausnahme findet man in diesem Beziehungsmodell nur zwei Menschen, die nur einander küssen, nur einander sagen, dass sie sich lieben, und die nur miteinander schlafen. Kommt eine dritte Partie ins Spiel, dann spricht man von Betrug – oder auch von:In einer polyamoren, auch polygam genannt, Beziehung erweitert sich die Beziehung zwischen zwei Menschen um weitere Personen. Sie ist dabei allerdings nicht auf drei Personen maximiert. Sie funktioniert genau so wie die monogame Beziehung, nur dass die Partner eben nicht nur eine Person lieben, sondern mehrere. Das bedeutet aber nicht, dass lediglich Partner A sowohl Partner B als auch Partner C liebt. Zwischen Partner B und Partner C liegt ebenfalls eine Beziehung vor. Es ist quasi ein Liebes-Dreieck in alle Richtungen.Im Kontrast zu den oben genannten festen Beziehungsformen gibt es auch noch offene Beziehungsformen. In diesen versprechen die Partner nicht nur einander die Treue, sondern schlafen und daten einvernehmlich auch Personen, die kein fester Bestandteil der “eigentlichen” Beziehung sind. Aber Achtung: Wenn die offene Beziehung nicht von beiden Seiten klar und einvernehmlich akzeptiert wurde, dann ist es auch keine offene Beziehung, sondern Betrug!Zuletzt gibt es natürlich auch Beziehungen, die im romantischen Sinne wohl keine wirklichen Beziehungen sind. Das beste Beispiel hierfür ist Freundschaft Plus; also eine Freundschaft mit gelegentlichem Sex. Keine Liebe, keine Verpflichtungen. Perfekt für zwei Freunde, die Spaß ohne Bindung haben wollen!Ihr habt noch nicht genug von Ausdrucksformen der Liebe? Wir verlegen auch einige Liebesbücher.