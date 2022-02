Liebe kennt keine Grenzen

Da das Thema dieser Woche der Valentinstag ist, soll es heute um die Liebe gehen. Und zwar Liebe in der LGBTQ-Gemeinschaft.

Es ist wichtig, nicht nur Toleranz, sondern Akzeptanz zu schaffen.

Diese wird nämlich am Valentinstag oft ignoriert, da sich eher auf traditionelle heterogene Paare konzentriert wird.So sieht man zum Beispiel in der Werbung fast ausschließlich, wie Männer ihrer Partnerin Blumen und Parfüm schenken. Nur selten werden Pärchen gezeigt, die der LGBTQ- Gemeinschaft angehören. Und das, obwohl diese Gruppe 7,4 % der deutschen Bevölkerung ausmacht. Das sind über 6 Mio. Menschen, die einfach ignoriert werden!Leider gibt es auch heute noch viele Vorurteile gegenüber Menschen, die der LGBTQ-Gemeinschaft angehören. Dies hängt vermutlich unter anderem mit mangelnder Aufklärung und Repräsentation in den Medien zusammen. Und genau deswegen ist es wichtig, dass die LGBTQ-Gemeinschaft in der Werbung, in Filmen und in der Literatur vertreten ist.Liebe ist Liebe und sollte niemals als falsch angesehen werden! Wenn sich zwei Menschen lieben, dann sollte ihnen niemand im Weg stehen oder sie verurteilen. Denn die Liebe ist das schönste und reinste Gefühl, das ein Mensch empfinden kann.Darüber, wie extrem die Auswirkungen von Vorurteilen gegen LGBTQ-Liebe sein können, schreiben auch Autoren wie Dantse Dantse.