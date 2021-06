Liebe ist und bleibt Liebe // Spruch des Tages 22.06.21

Wir schreiben das Jahr 2021. Es ist Juni und alle, die sich damit befassen, wissen es: Momentan wird international der Pride Month gefeiert. Pride (= „Stolz“) betrifft all diejenigen, deren sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität von der Norm abweicht. Aber auch die Norm, also heterosexuelle Cis-Personen können den Pride Month mitfeiern und unterstützen. Denn im Endeffekt geht es genau darum: Akzeptanz von Seiten der Norm.Immer öfter werden Stimmen laut, dass der Kampf um Gleichberechtigung längst gewonnen wäre, meist von nicht Betroffenen. Seit 2017 gibt es die „Ehe für alle“ in Deutschland. Damit ist Deutschland eins der letzten europäischen Länder, das queeren Paaren erlaubt, zu heiraten. Dennoch war das nicht der Schlussstrich für Diskriminierung, Ausgrenzung und Hass. Ganz im Gegenteil – Die Welt weist noch genug Missstände auf. Auch das ist ein Grund, seine Orientierung und Identität zu feiern: Um für all die zu kämpfen, die das noch nicht können.