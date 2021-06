Lesen – Die Antwort auf viele Probleme // Spruch des Tages 18.06.2021

Die Kampagne #dieantwortistlesen wurde am diesjährigen Welttag des Buches von dem Buchhandelsunternehmen Hugendubel ins Leben gerufen und soll die Bevölkerung auf die Vorteile, die beim Lesen entstehen aufmerksam machen.Nina Hugendubel, die geschäftsführende Gesellschafterin von Hugendubel erklärt, dass Lesen nachweislich intelligenter, einfühlsamer, entspannter, redebegabter und konzentrierter macht. Mit der Kampagne wollen sie speziell die 6,1 Millionen Menschen, die die Branche in den vergangenen vier Jahren als Leser verloren hat daran erinnern.Es ist allgemein bekannt, dass immer weniger Leute in ihrer Freizeit zu Büchern greifen und stattdessen lieber auf soziale Medien oder Streaming-Dienste zurückgreifen. Daher ist umso wichtiger die Leute auf die Vorteile, die das Lesen mit sich bringt hinzuweisen.weiter: