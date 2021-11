Corona – wird das je ein Ende haben?

Corona und Lockdown

Zur damaligen Zeit dachte wohl jeder von uns, naja wird schon nicht so schlimm sein, ist halt wie eine Erkältung, doch Corona bewies uns seine Hartnäckigkeit.…doch leider war dem nicht so, wie wir alle schmerzlich erfahren mussten. Am 22.03.2020 war es dann so weit, die Regierung schickte uns in den Lockdown. Also das Herunterfahren des öffentlichen Lebens – auf neudeutsch. Im Grunde war alles strick untersagt, man durfte seine Familie und Freunde nicht sehen und sich drinnen selbst isolieren. Außer Arbeiten oder in den Supermarkt einkaufen war nicht mehr drinnen. Aber im Supermarkt ging schon die nächste Apokalypse voran: Hamstereinkäufe von Nudeln, Weizenmehl und vor allem von Toilettenpapier. Darauf folgten endlose Wochen des Langeweilens und des Schreckens.Immer Sommer 2020 durfte man schon wieder einiges mehr, aber nur mit unserem besten Freund der Maske.Im Herbst ging es dann nochmals Berg ab, wegen der hohen Zahlen und der hohen Ansteckungszahlen. Im November folgte erstmal wieder ein Lockdown, aber nur ein Lockdown light. Light war aber nicht genug, deswegen folgte Lockdown „extrem" am 16. Dezember. Aber unsere Regierung versprach uns, dass es nur bis zum Weihnachtsfest ein strenger, kleiner Lockdown wäre, danach ist alles vorbei. Wie nett von ihnen, oder?Doch dem war wohl nicht so. Es folgten weitere Lockdown-Verlängerungen und weitere und weitere. Dann war es schließlich Frühling und das Osterfest stand schon vor der Tür. Aber auch dieses Fest durften wir noch nicht heiter in Gesellschaft feiern. Glücklicherweise wurde dann kurze Zeit später auch dieser ‚kleine' Lockdown abgeschafft als das Wetter und die Zahlen besser wurden und es ging erstmal wieder Bergauf.Es wurde in der vergangenen Zeit eine Impfung gegen Corona entwickelt. Endlich! Endlich wird alles ein Ende haben. Es gab auch keine Impfpriorisierungen mehr und jeder konnte sich impfen lassen – zumindest, diejenigen, die das auch wollten. Deutschland verzeichnet nach heutigem Stand ca. 55,6 Millionen vollständig geimpfte auf – das sind etwa 66,8 % der Gesamtbevölkerung Deutschlands. Ist doch gar nicht schlecht, oder? Dieser Herbst und Winter kann doch kommen.Wer hätte das gedacht, trotz hoher Impfquote, dreht sich wieder alles nur um Corona. Egal auf welchem Sender, in welchem Medium, Corona ist wieder Thema Nr. 1. Es wird wieder Panik gemacht. Die Fallzahlen sind wieder gestiegen, das Ansteckungsrisiko ist höher als nie zuvor und so weiter und so fort. Aber wie kann das sein? Wir haben doch schon alles Mögliche getan und eingehalten und uns fleißig impfen lassen?