Alltag, Stress und Lockdown – Differenzieren zwischen Glück und Unglück // Spruch des Tages 20.04.

Der menschliche Alltag hat sich nicht nur im vergangenen Jahrzehnt erheblich geändert, sondern auch seit 2020 auf drastische Art und Weise. Zusätzlich zur Digitalisierung, Überbelastung durch alle möglichen Medien, immer höhere Anforderungen im Berufsleben, tägliche Nachrichten über Gewalt, Terrorismus, Krieg und Macht, begleitet uns seit dem letzten Jahr ein tödliches Virus und dessen Folgen. An ein normales, ausgeglichenes Zusammenleben ist momentan nicht zu denken. Lockdown und Isolation ergänzen die lange Liste der Dinge, die im 21. Jahrhundert Stressfaktoren für die Menschheit darstellen. Umso wichtiger ist es, die Hoffnung nicht zu verlieren und differenzieren zu können, was uns Glück bringt und was uns Glück raubt.Da jeder Mensch ein Individuum für sich ist, bilden ganz unterschiedliche Themen Stressfaktoren im Alltag. Was für eine Person ein großes Problem darstellt, das unbedingt aus der Welt geschafft werden muss, kann für eine andere Person eine Erfüllung im Alltag sein und ihn somit ungemein bereichern. Solche Probleme können im Grunde alles betreffen: die physische und psychische Gesundheit, das Familienleben, die Partnerschaft, die Sexualität, den Beruf, die Ernährung, den Lebensstil, die Medien, die Bestimmung durch Fremde, den Tagesablauf, die Politik und vieles mehr.