Wer ist eigentlich Dantse Dantse?

Wer ist Dantse Dantse?

Eine kurze Vorstellung



Experte in vielen weiteren Themen

Dantse: ein unkonventioneller Autor

Erhalte einen Einblick in die Welt von Dantse:

Dantse lebt heute seit über 25 Jahren in Darmstadt und ist Vater von fünf Kindern aus verschiedenen Kulturen. Er selbst wuchs als sechstes Kind in einer Großfamilie in Kamerun auf, wo sein Vater mit drei Frauen über 30 Kinder hatte und alle gemeinsam unter einem Dach lebten.Schaue dir dieses Video über den unkonventionellen Autor an:Wie üblich in Afrika, kümmerte Dantse sich schon früh um seine kleineren Geschwister. Bereits als Kind wurde er dafür gezielt im Bereich Erziehung und Kinder- und Familienpsychologie ausgebildet.Außerdem hatte der Autor auch das große Glück, seit seiner Kindheit in weiteren Themen des menschlichen Zusammenlebens geschult zu werden: Von Naturkunde über Heilkunde und Naturmedizin, bis zu Psychologie, menschlichem Verhalten, Sexualität und vielem mehr. Diese außergewöhnlichen Erfahrungen und das afrikanische Wissen sind ein wertvoller Schatz, der ihn bis heute bereichert.Überdies macht ihn das, zusammen mit seinen intensiven Coachingerfahrungen in Deutschland, wodurch er die europäischen Sichtweisen kennenlernte, das zu einem kompetenten, erfahrenen und vielseitigen Experten für das menschliche Leben. Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie und Liebe – das sind nur einige wenige der Gebiete, auf denen sich der Coach und Autor in den letzten Jahren erfolgreich profilieren konnte. Somit hat er vielen Männer, Frauen, Kindern und Familien geholfen.Als unkonventioneller Autor schreibt Dantse gerne Bücher, die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln. Denn er schreibt anders als andere Autoren. Über alles, das heißt, über alle Bereiche, die Menschen betreffen, berühren und bewegen, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. des Weiteren werden Werte und Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden, in den Mittelpunkt gerückt.Er schreibt unterhaltsame Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern, einfach zu helfen – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Außerdem ist sein unverwechselbarer Schreibstil, geprägt von seiner afrikanischen und französischen Muttersprache, sein Erkennungsmerkmal und wurde in den Texten erhalten und absichtlich nur behutsam lektoriert.