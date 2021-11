Tag der Hausfrauen // Spruch des Tages 03.11.2021

Heute am 03.11.2021 ist der Tag der Hausfrauen. Dieser soll besonders die Arbeit, die Frauen täglich im Haushalt verrichten – sei es kochen, putzen, aufräumen, dekorieren oder die gemeinsamen Kinder hüten – ehren und wertschätzen.

Das stereotype Bild von Frauen: Früher vs. Heute

Zwischen Hausfrau und Karriere

Erfolge der Frau

Möchtest du mehr erfahren?

Zum Autor:

Damals hatte der Begriff Hausfrau eine negative Konnotation. Frauen waren dazu bestimmt, zuhause zu bleiben, zu putzen und sich um die Kinder zu kümmern. Wohingegen Männer das Geld nach Hause bringen mussten – sie waren das Oberhaupt der Familie und derjenige, der allein für die Familie aufkommt und sorgt.Aber Zeiten ändern sich bekanntlich. Das veraltete Bild von Mann und Frau hat sich gewandelt. Das stereotype Bild von Frauen existiert nicht mehr in der westlichen Welt und schwindet immer mehr aus den Köpfen. Heutzutage können sowohl Männer als auch Frauen den Haushalt schmeißen und arbeiten gehen – ja, sogar Karriere machen. Es herrscht Gleichberechtigung. Immer mehr Frauen sind Powerfrauen: sie schmeißen den Haushalt, steigen in ihrem Job die Karriereleiter hinauf und sind für ihre Familie stets da.Frauen können eben mehr als nur hübsch aussehen, sich schminken oder daheim sitzen. Sie zeigen, wie schön, stark, intelligent und ambitioniert sie sind – gerade in der Berufswelt.Die Willenskraft und Ambition von Frauen finden wir vor allem auch in demvon Dantse Dantse, der über Frauen zum Weg zum Erfolg schreibt und die westliche und afrikanische Weiblichkeit miteinander vergleicht.Dieses Buch handelt von einer Top-Managerin, die jahrelang im Kampf mit ihrem Chef war und kurz vor der Entlassung stand. Das Entlassungsgespräch mit dem Vorstand wurde zu einem Karriereschub. Dantse Dantse und sie hatten nur 3 Stunden das afrikanisch inspirierte Weiblichkeitstraining vorher geübt.Eine Gebietsleiterin für Gesundheitsartikel, die wenig Erfolg hatte: Ihre Mitarbeiter machten weniger Umsatz als die in den Gebieten mit männlichen Leitern. Sie wurde seelisch krank. Kurz vor dem Aufgeben ihres Jobs suchte sie Dantse Dantse auf. Therapie und Coaching hatten ihr bis jetzt nicht geholfen und alle rieten ihr, sich einen anderen Job zu suchen. Das Problem war schnell erkannt. Nach einem Monat Coaching schaffte sie ihr bestes Jahresergebnis seit 10 Jahren und die seelischen Beschwerden waren wie weg.Ein Verkaufsseminar mit Frauen und gezieltem Weiblichkeitstraining machte die Frauengruppe zu den besten Verkäuferinnen weit vor den Männern der Firma. Sie waren so beliebt bei den Kunden, dass diese kaum noch etwas kauften, wenn es nicht von diesen Frauen kam.Eine Stadtabgeordnete verlor die Kontrolle über ihre Ehe und beschwerte sich dabei über den Mann, der ihrer Meinung nach die Quelle des Problems war. Er würde nicht mehr mit ihr schlafen wollen, weil er nicht damit klarkäme, dass sie viel arbeite und viel unterwegs sei. Die beiden fanden den Weg zu Dantse Dantse. Das afrikanisch inspirierte Weiblichkeitstraining rettete nicht nur ihre Ehe und belebte ihre Sexualität, sondern beförderte auch ihre politische Karriere.In diesem Buch wird der Ausdruck „Erfolg“ ganzheitlich verwendet. Es geht nicht um einzelne Erfolge, wie beruflich Erfolge, mehr Geld oder mehr Sex, sondern um das Gesamtpaket. Das bedeutet, wenn man einfach glücklich und zufrieden mit sich ist und mit dem, was man macht, dann ist man auch erfolgreich. Man findet seine Erfüllung im Leben, wenn man gesund ist. Man ist einfach glücklich, wie man ist. Was man noch verbessern kann, versucht man zu ändern, was man nicht ändern kann, akzeptiert man. Das ist der pure und wahre Erfolg. Dieser Erfolg läuft bei Frauen besser, wenn sie zu ihrer Weiblichkeit stehen und sie zu nutzen wissen.Dann hol dir das Buchvon Dantse Dantse.Erhältlich bei:…und in deiner Lieblingsbuchhandlung!Der aus Kamerun stammende Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch. Darunter Ratgeber wie auch Sachbücher zu den Themen: Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen. Verleger wie auch Gründer, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt nun in Darmstadt.WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann: Deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen. Dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern. Deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten. Und auch dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.