Satire – Erotik – Schmiergeld: “Isarsilber”

Isarsilber – Ein deutscher Polit-Krimi

In einer fulminanten Satire breitet sich die politische Landschaft Deutschlands mit all ihren Skandalen und Skandälchen vor uns aus.Während der morgendlichen Joggingrunde findet ein Mann einen Bau-Magnat tot im idyllischen Sterntaler See!Doch ist dies nur der Beginn von krimineller Machenschaft. Betrug. Sowie amourösen Begegnungen.Im Mittelpunkt steht ein teures Bauwerk in Berlin. Es soll aber nicht das gleiche Schicksal erleiden wie der Flughafen. Dies ist das Herzensprojekt eines Politikers aber mit keinen Skrupeln.Dazu kommt eine noble Einrichtung. Dort werden Manager, Politiker sowie Ähnliche mit allem versorgt, was das Herz begehrt.Du möchtest mehr Infos zum Buch? Dich hat die Hörprobe gepackt und du möchtest das Buch jetzt unbedingt lesen?