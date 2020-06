Mord und unpassendes Schuhwerk/ Spruch des Tages 16. Juni 2020

Mord am Sterntaler See

Identität des Opfers

Die salamanderfarbenen Zehenschuhe

Weiterführung des Falls

Es gibt nichts Schöneres, als frühmorgendlich seine Joggingrunden am See zu drehen.Und nichts Schrecklicheres, als genau dann eine Leiche zu finden!Schnell rückt die Polizei an und stellt fest: Todesursache durch Fremdeinwirkung. Mord!Das Auffälligste an der Leiche fällt den Beamten gleich ins Auge: der tote Mann ist von besonders stattlicher Größe. Doch das ist noch nicht alles, denn der Tote trägt zudem eine sehr merkwürdige Fußbekleidung, die nicht zu seinem sonstigen gepflegten Aussehen zu passen scheint. Dabei handelt es sich bei dem seltsamen Schuhwerk um salamanderfarbene Zehenschuhe, welche dem Opfer anscheinend post mortem angelegt worden waren.Tatsächlich kann durch die bundesweiten Vermisstenanzeigen die Identität des toten Mannes festgestellt werden. Es handelt sich hierbei um den schwerreichen Berliner Bauunternehmer Bernhard Voith. Doch was machte dieser so weit weg von Zuhause? Gerade an diesem kleinen See in Bayern?Währenddessen gelingt es der Polizei, den Käufer der Zehenschuhe ausfindig zu machen und dem Richter als potenziellen Mörder vorzuführen. Doch der Verdächtige hat, allem Anschein nach, nicht den Hauch eines Motives und wird aufgrund dessen auf freien Fuß gesetzt.Offensichtlich wurde mit dem ungewöhnlichen Schuhwerk eine falsche Fährte gelegt, um die Aufklärung des Mordes in die Länge zu ziehen.Dieser Meinung ist auch Hauptkommissarin Gerda Schulze-Klemmbach, welche nun mit dem Fall betraut wird. Jedoch ist sie mehr in den Fall verstrickt, als sie es sich jemals hätte vorstellen können.Ein spannender Polit-Krimi voller Erotik, Vertuschung und satirischer Darstellungen.Kauft „Isarsilber“ von Isaak Rosenblatt auf indayi.de Auch bei Amazon sowie in allen Online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen erhältlich.WARNUNG:Das Lesen der Bücher von Isaak Rosenblatt kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.